Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IONOS Group
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 1
Performance 1M: +1,70 %
PNE
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: -6,97 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 3
Performance 1M: -8,31 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -1,16 %
Evotec
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 5
Performance 1M: -0,08 %
