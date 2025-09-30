Schweizer Franken: Wie die SNB den "sicheren Hafen" schützt

Der Franken wird traditionell als sicherer Hafen angesehen, da er sich in Zeiten geopolitischer Unsicherheit und globaler Finanzmarktvolatilität vergleichsweise stabil hält. Der aktuelle Anstieg ist größtenteils auf Spannungen, wie den US-Handelskrieg und die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, sowie die wachsende Nachfrage nach stabilen Währungen zurückzuführen. Diese Faktoren haben den US-Dollar unter Druck gesetzt, während der Franken als sicherer und weniger riskanter Rückzugsort für Kapital fungiert.

Seit knapp drei Jahren hat der Schweizer Franken mit kleinen Aufs und Abs gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert gewonnen. Von der Parität Mitte Oktober 2022 ist nicht viel geblieben. Mittlerweile bekommt man für einen Greenback weniger als 80 Rappen. Mitte September fiel der US-Dollar sogar unter die Marke von 0,79 Rappen auf den niedrigsten Stand seit 2011 . Diese Aufwertung hat nicht nur das Interesse internationaler Investoren geweckt, sondern auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) zum Handeln gezwungen.

Angesichts dieser Entwicklung sah sich die SNB zu ihrer ersten signifikanten Intervention auf den Devisenmärkten seit mehr als drei Jahren gezwungen, um die Aufwertung des Frankens zu bremsen. Im zweiten Quartal 2025 kaufte die Notenbank 5,1 Milliarden Franken in ausländischen Währungen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Diese Maßnahme war ein bemerkenswerter Schritt, da die SNB in den vergangenen Jahren eine zurückhaltendere Haltung gegenüber Währungsinterventionen eingenommen hatte.

SNB-Präsident Martin Schlegel erklärte, dass die Interventionen ausschließlich dem Ziel dienen, eine stabile Preisentwicklung in der Schweiz zu gewährleisten und übermäßige Inflation zu vermeiden. Trotz der US-Kritik an den Schweizer Devisenmarktmanipulationen versicherte die SNB, dass ihre Maßnahmen nicht darauf abzielen, die Währung zu manipulieren, sondern lediglich darauf, die Wirtschaft vor negativen Auswirkungen einer überbewerteten Währung zu schützen.

Die anhaltende Stärke des Frankens könnte langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Exporte gefährden. Eine starke Landeswährung bedeutet, dass Schweizer Produkte teurer werden und auf den globalen Märkten weniger gefragt sind. Die Wirtschaft des Landes, die stark auf den Export angewiesen ist, könnte unter Druck geraten, da ihre teureren Produkte im internationalen Wettbewerb benachteiligt sind.

Ein wichtiger Faktor ist die potenzielle Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aufgrund der höheren US-Zölle. Die SNB rechnet damit, dass das Wachstum im kommenden Jahr unter 1 Prozent fallen könnte, was den wirtschaftlichen Druck auf das Land weiter erhöht. Die wirtschaftliche Stabilität der Schweiz – mit geringer Inflation (0,2 Prozent) und einer soliden Wirtschaftsstruktur – trägt weiter zur Attraktivität des Frankens bei.

Besonders in einem unsicheren globalen Umfeld, das von Inflationssorgen und politischen Spannungen geprägt ist, suchen Investoren nach Währungen, die als sichere Anlage dienen können. So bleibt der Schweizer Franken nicht nur als Währung gefragt, sondern auch als Zufluchtsort für Kapital, das in anderen Regionen, besonders den USA, stärker Schwankungen und Risiken ausgesetzt ist.

Die Stärke des Schweizer Frankens ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits zieht der Franken Investoren an, die auf Stabilität setzen. Andererseits stellt die teure Währung eine Herausforderung für die Schweizer Exportwirtschaft dar und könnte das Wachstum des Landes bremsen. Die SNB muss sorgfältig abwägen, wie sie auf diese Entwicklung reagiert.

Der Franken ist eine der beliebtesten und sichersten Währungen der Welt. Im gegenwärtigen Umfeld spricht alles dafür, dass er es auch weiterhin bleibt. Die SNB steckt jedoch in der Zwickmühle. Entweder sie interveniert immer wieder am Markt oder sie greift auf negative Zinsen zurück.

Das Einzige, was sie nicht kann, ist, den Siegeszug des Frankens ungebremst laufen zu lassen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion