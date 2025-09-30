Wie die DyBill GmbH Außenwerbung neu definiert (FOTO)

Hamburg (ots) - Obwohl klassische Plakatwerbung auch im urbanen Raum zunehmend

an Aufmerksamkeit verliert, halten noch immer viele Unternehmen daran fest -

dabei gäbe es längst eine weitaus wirksamere Alternative: mobile Außenwerbung,

die auffällt und im Gedächtnis bleibt. Mit großflächigen Werbefahrrädern bringt

die DyBill GmbH hierbei unterschiedlichste Marken mitten in den Alltag der

Menschen. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, erfahren

Sie hier.



Unternehmen investieren Jahr für Jahr Millionen in Außenwerbung, doch immer

häufiger laufen all ihre Maßnahmen ins Leere: Die Menschen rauschen achtlos an

Plakatwänden vorbei, verdrängen Botschaften oder erinnern sich schlicht nicht

daran. Für Marketing-Entscheider in letzter Konsequenz ein echtes Dilemma: Wie

lässt sich Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erzielen, wenn traditionelle Kanäle

an Wirkung verlieren? Gleichzeitig wächst der Druck, Marken nicht nur regional

zu verankern, sondern auch nachhaltig Aufmerksamkeit zu erzeugen. "Wer weiterhin

auf die hundertste Plakatwand in der Stadt setzt, wird schlicht übersehen und

zahlt am Ende für Wirkungslosigkeit - nicht nur mit Geld, sondern auch mit

unnötig investierter Zeit", warnt Konstantin Braun, Geschäftsführer der DyBill

GmbH.







ermöglichen echte Begegnungen mit der Zielgruppe", ergänzt Carlos Sievers,

Geschäftsführer der DyBill GmbH. Was mit zwei Fahrrädern und einem WG-Dachboden

begann, hat sich dabei in nur sieben Jahren zum Marktführer einer ganzen Nische

entwickelt. Heute betreibt die DyBill GmbH über 50 Werbefahrräder, zwei

Logistikstandorte und war bereits in über 200 deutschen Städten aktiv. Möglich

macht das ein Team, das von Beginn an auf Flexibilität, Professionalität und

Nähe zum Kunden setzt. Die Mission: Außenwerbung neu definieren - mit einem

Medium, das Aufmerksamkeit garantiert und Marken erlebbar macht.



Erfolg durch mobile Markenpräsenz: Wie die DyBill GmbH ihre Kunden voranbringt



Ob bei Neueröffnungen, Recruiting, Neukundengewinnung, Image- und Markenaufbau,

Messe- oder Tourismusmarketing - die Werbefahrräder der DyBill GmbH machen

Werbung sichtbar und erlebbar. Anstatt statisch an einem Ort zu stehen, fahren

die großflächigen Anhänger auf strategisch ausgewählten Routen durch die Städte.

Dabei entstehen an jedem Halt wertvolle Kontaktpunkte, an denen die Promoter

aktiv mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen. Wichtig dabei: Die Promoter sind

keine aufdringliche Drückerkolonne aus der Fußgängerzone, sondern schaffen es,





