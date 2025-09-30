Werbefahrräder als Markenbooster
Wie die DyBill GmbH Außenwerbung neu definiert (FOTO)
Hamburg (ots) - Obwohl klassische Plakatwerbung auch im urbanen Raum zunehmend
an Aufmerksamkeit verliert, halten noch immer viele Unternehmen daran fest -
dabei gäbe es längst eine weitaus wirksamere Alternative: mobile Außenwerbung,
die auffällt und im Gedächtnis bleibt. Mit großflächigen Werbefahrrädern bringt
die DyBill GmbH hierbei unterschiedlichste Marken mitten in den Alltag der
Menschen. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, erfahren
Sie hier.
Unternehmen investieren Jahr für Jahr Millionen in Außenwerbung, doch immer
häufiger laufen all ihre Maßnahmen ins Leere: Die Menschen rauschen achtlos an
Plakatwänden vorbei, verdrängen Botschaften oder erinnern sich schlicht nicht
daran. Für Marketing-Entscheider in letzter Konsequenz ein echtes Dilemma: Wie
lässt sich Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erzielen, wenn traditionelle Kanäle
an Wirkung verlieren? Gleichzeitig wächst der Druck, Marken nicht nur regional
zu verankern, sondern auch nachhaltig Aufmerksamkeit zu erzeugen. "Wer weiterhin
auf die hundertste Plakatwand in der Stadt setzt, wird schlicht übersehen und
zahlt am Ende für Wirkungslosigkeit - nicht nur mit Geld, sondern auch mit
unnötig investierter Zeit", warnt Konstantin Braun, Geschäftsführer der DyBill
GmbH.
"Genau deshalb setzen wir auf Werbefahrräder: Sie fallen sofort auf und
ermöglichen echte Begegnungen mit der Zielgruppe", ergänzt Carlos Sievers,
Geschäftsführer der DyBill GmbH. Was mit zwei Fahrrädern und einem WG-Dachboden
begann, hat sich dabei in nur sieben Jahren zum Marktführer einer ganzen Nische
entwickelt. Heute betreibt die DyBill GmbH über 50 Werbefahrräder, zwei
Logistikstandorte und war bereits in über 200 deutschen Städten aktiv. Möglich
macht das ein Team, das von Beginn an auf Flexibilität, Professionalität und
Nähe zum Kunden setzt. Die Mission: Außenwerbung neu definieren - mit einem
Medium, das Aufmerksamkeit garantiert und Marken erlebbar macht.
Erfolg durch mobile Markenpräsenz: Wie die DyBill GmbH ihre Kunden voranbringt
Ob bei Neueröffnungen, Recruiting, Neukundengewinnung, Image- und Markenaufbau,
Messe- oder Tourismusmarketing - die Werbefahrräder der DyBill GmbH machen
Werbung sichtbar und erlebbar. Anstatt statisch an einem Ort zu stehen, fahren
die großflächigen Anhänger auf strategisch ausgewählten Routen durch die Städte.
Dabei entstehen an jedem Halt wertvolle Kontaktpunkte, an denen die Promoter
aktiv mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen. Wichtig dabei: Die Promoter sind
keine aufdringliche Drückerkolonne aus der Fußgängerzone, sondern schaffen es,
