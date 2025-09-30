    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Werbefahrräder als Markenbooster

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie die DyBill GmbH Außenwerbung neu definiert (FOTO)

    Hamburg (ots) - Obwohl klassische Plakatwerbung auch im urbanen Raum zunehmend
    an Aufmerksamkeit verliert, halten noch immer viele Unternehmen daran fest -
    dabei gäbe es längst eine weitaus wirksamere Alternative: mobile Außenwerbung,
    die auffällt und im Gedächtnis bleibt. Mit großflächigen Werbefahrrädern bringt
    die DyBill GmbH hierbei unterschiedlichste Marken mitten in den Alltag der
    Menschen. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, erfahren
    Sie hier.

    Unternehmen investieren Jahr für Jahr Millionen in Außenwerbung, doch immer
    häufiger laufen all ihre Maßnahmen ins Leere: Die Menschen rauschen achtlos an
    Plakatwänden vorbei, verdrängen Botschaften oder erinnern sich schlicht nicht
    daran. Für Marketing-Entscheider in letzter Konsequenz ein echtes Dilemma: Wie
    lässt sich Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erzielen, wenn traditionelle Kanäle
    an Wirkung verlieren? Gleichzeitig wächst der Druck, Marken nicht nur regional
    zu verankern, sondern auch nachhaltig Aufmerksamkeit zu erzeugen. "Wer weiterhin
    auf die hundertste Plakatwand in der Stadt setzt, wird schlicht übersehen und
    zahlt am Ende für Wirkungslosigkeit - nicht nur mit Geld, sondern auch mit
    unnötig investierter Zeit", warnt Konstantin Braun, Geschäftsführer der DyBill
    GmbH.

    "Genau deshalb setzen wir auf Werbefahrräder: Sie fallen sofort auf und
    ermöglichen echte Begegnungen mit der Zielgruppe", ergänzt Carlos Sievers,
    Geschäftsführer der DyBill GmbH. Was mit zwei Fahrrädern und einem WG-Dachboden
    begann, hat sich dabei in nur sieben Jahren zum Marktführer einer ganzen Nische
    entwickelt. Heute betreibt die DyBill GmbH über 50 Werbefahrräder, zwei
    Logistikstandorte und war bereits in über 200 deutschen Städten aktiv. Möglich
    macht das ein Team, das von Beginn an auf Flexibilität, Professionalität und
    Nähe zum Kunden setzt. Die Mission: Außenwerbung neu definieren - mit einem
    Medium, das Aufmerksamkeit garantiert und Marken erlebbar macht.

    Erfolg durch mobile Markenpräsenz: Wie die DyBill GmbH ihre Kunden voranbringt

    Ob bei Neueröffnungen, Recruiting, Neukundengewinnung, Image- und Markenaufbau,
    Messe- oder Tourismusmarketing - die Werbefahrräder der DyBill GmbH machen
    Werbung sichtbar und erlebbar. Anstatt statisch an einem Ort zu stehen, fahren
    die großflächigen Anhänger auf strategisch ausgewählten Routen durch die Städte.
    Dabei entstehen an jedem Halt wertvolle Kontaktpunkte, an denen die Promoter
    aktiv mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen. Wichtig dabei: Die Promoter sind
    keine aufdringliche Drückerkolonne aus der Fußgängerzone, sondern schaffen es,
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Werbefahrräder als Markenbooster Wie die DyBill GmbH Außenwerbung neu definiert (FOTO) Obwohl klassische Plakatwerbung auch im urbanen Raum zunehmend an Aufmerksamkeit verliert, halten noch immer viele Unternehmen daran fest - dabei gäbe es längst eine weitaus wirksamere Alternative: mobile Außenwerbung, die auffällt und im Gedächtnis …