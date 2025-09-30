Devisen
Euro legt zum US-Dollar etwas zu
- Euro legt nach schwachen US-Daten auf 1,1748 USD zu
- Verbrauchervertrauen in den USA sinkt unerwartet stark
- Inflationsdaten stützen EZB-Politik, Ziel bei 2% bleibt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach schwachen US-Konjunkturdaten etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1748 US-Dollar. Er lag damit etwas über dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1741 (Montag: 1,1723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8530) Euro.
In den USA hat sich das Verbrauchervertrauen im September eingetrübt. Der Rückgang war unerwartet deutlich. Vor allem ihre aktuelle Lage und die Beschäftigungsaussichten bewerten die Verbraucher skeptischer.
Die im Tagesverlauf in der Eurozone veröffentlichten Inflationsdaten dürften die EZB in ihrer abwartenden Haltung bestätigen. So stieg in Deutschland die Inflationsrate im September auf 2,4 Prozent. Dies ist der höchste Stand in diesem Jahr. Auch in Italien legte die Inflation unerwartet deutlich zu. Nur in Frankreich blieb die Preisentwicklung hinter den Erwartungen zurück
"Die EZB kann sich derzeit in ihrer geldpolitischen Ausrichtung bestätigt fühlen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der Preisauftrieb im Dienstleistungssektor spreche gegen weitere Leitzinssenkungen. "Die europäischen Währungshüter sind im derzeitigen Umfeld mit ihrer Geldpolitik gut aufgestellt."
Am Mittwoch werden die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87340 (0,87230) britische Pfund, 173,76 (174,38) japanische Yen und 0,9364 (0,9357) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.849 Dollar. Das waren 16 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...
Zusammenfassung des youtube Gesprächs: "Rick Rule’s Silver Stocks (+ a Surprising Opinion)":
Kernaussagen von Rick Rule (Resource Talks)
1) Silber – Status & Taktik
- Von „gehasst“ zu „nicht mehr gehasst“: Der leichte Teil der Spekulation (Hass → Akzeptanz) ist gelaufen; aus seiner Sicht steht der Bullenmarkt aber noch am Anfang.
- Führungswechsel: In den letzten Wochen wechselt die Marktführerschaft von Gold zu Silber.
- Vorgehen: In spekulativen Silber-Explorern/Entwicklern (teils +400 %) hat er ⅓–½ verkauft, um Risiko rauszunehmen („Kosten + Steuer zurückholen, Rest läuft kostenlos“).
- Behalten/aufgestockt: Qualitäts- und Hybrid-Namen wie Pan American und Wheaton Precious Metals sowie ausgewählte lateinamerikanische Produzenten (z. B. Buenaventura). Die „silver animals“ (viel Story, wenig Cashflow) hat er aggressiv reduziert.
- Signal aus Kapitalerhöhungen: Viele kleine Silber-Finanzierungen – wenn Firmen zu hohen Kursen 10–25 % verwässern, signalisieren sie implizit, dass Cash > Aktie ist.
2) Selektionsprinzip
- Kein starres Gewinnmitnahmeregelwerk; er bewertet „ungeklärte Fragen“ (Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, Dauer, Wert) und verkauft, wenn die Marktkapitisierung den Ja-Fall vorweggenommen hat.
- Jurisdiktionen: „Alle sind schlecht“ – reale Risiken analysieren, nicht Schlagzeilen. Wer Silber will, kommt um Mexiko/Peru kaum herum (politische/soziale Risiken inklusive).
3) Bevorzugte Namen (Auszug)
- Streamer/Royalties: Wheaton (kauft weiter) und Franco – er erwartet mehr Milliardendeals in den nächsten 10 Jahren (u. a. wegen riesigem Kupfer-Capex, staatliche Beteiligungswünsche → Streams).
- Produzenten: Pan American (Bilanz bereinigt, Schulden runter, Assets verbessert).
- Groß-Silber (mit Länderrisiko): Fresnillo, Buenaventura.
- Developer/High-Beta: Abra, Vizsla – selektiv, abhängig von jüngsten Kontroversen/Arbeit der Teams.
(Hinweis zur Skala: In seiner internen 1–10-Einschätzung ist niedriger = besser. Er vergibt selten <4; aktuell sieht er Wheaton/Pan American etwa im „4er“-Bereich; mehrere andere liegen schwächer.)
4) Sektorblick außerhalb Silber
- Gold: Langfristig sehr bullisch (Dollar-Kaufkraft −75 % in 10 Jahren → Goldpreis könnte sich nominal ~verdreifachen). Kurzfristig nutzt er Stärke (Sep/Okt) zum Teilverkauf in Explorern/Developern, behält Kernpositionen (Barrick, Streamer).
- Öl & Gas: Markt „hasst“ den Sektor → aufwertend. Exxon hält er für ~½ des Werts bewertet; sieht 2–3× in 2–3 Jahren auf NPV-Basis.
- Nickel (Sulfide): Unbeliebt = interessant. Favorit: Centaurus (Brasilien) – potenziell Tier-1, niedriges Kostenquartil. These: Umwelt-/Energiekosten treiben indonesisches Laterit-Nickel nach oben → Bodenschutz für Preis.
- Seltene Erden: China erhöht Umweltstandards/Kosten → bessere Wettbewerbsposition ex-China; derzeit ungeliebt, daher attraktiv.
- Platin/Palladium: Trotz Russland/SA-Konzentration konstruktiv (Preis-Inelastizität in Autos; mögliche Angebotsstörungen). Explorativ z. B. Bravo (BR).
5) Zyklus & Makro
- Precious-Bullenmarkt: jetzt. Industriemetalle: echte, breite Angebotsengpässe wohl erst in 2–3 Jahren sichtbar; Wirtschaft kurzfristig schwächer als wahrgenommen.
- Inflation real deutlich höher als CPI – Capex für neue Minen steigt strukturell → bestehende, lange Lebensdauern werden wertvoller.
6) Handwerkszeug / Regeln
- „Mach, was der Markt leicht macht“: Viele Käufer → er verkauft; viele Verkäufer → er kauft.
- Lieber probabilistisch 4–5-Bagger mit soliden Assets als 10–15-Bagger-Lotterie bei „Penny Dreadfuls“.
- Teilverkäufe, um „Point of No Concern“ zu erreichen (Einsatz + Steuer zurück) und Geduld für den Rest zu gewinnen.
7) Sonstiges
- Battle Bank startet: Multidevisen-Sparen, Zinsen auf Giro, besicherte Kredite gegen physisches Gold/Silber/Platin.
- Rule Classroom: Gold-Bootcamp (physisch, Majors/Streamer, demnächst Juniors) mit Geld-zurück-Garantie.
- Kostenlose 1–10-Ratings für Natural-Resources-Aktien via ruleinvestmentmedia.com (nur Rohstoffe, kein Krypto/Cannabis/Tech).
Bottom Line:
Rule bleibt langfristig klar bullisch auf Edelmetalle (bes. Gold → später Silberhebel), nutzt aber die aktuelle Stärke diszipliniert für Risikoabbau in High-Beta-Silberwerten. Qualitäts-Cashflows (Streamer, solide Produzenten) ausbauen; unbeliebte, fundamental sinnvolle Nischen (Nickel-Sulfide, Rare Earths) antizyklisch aufsammeln.
Nicht zu vergessen: