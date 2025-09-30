DIE LISTE DER FLUGGESELLSCHAFTEN, DIE UNIONPAY-KARTEN AKZEPTIEREN, WIRD DURCH TAP AIR PORTUGAL ERGÄNZT

LISSABON, Portugal, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International, das weltweit führende Kartenunternehmen, und TAP Air Portugal, ein Mitglied der Star Alliance, haben eine Vereinbarung getroffen, die es Kunden der Fluggesellschaft ermöglicht, Zahlungen mit ihren UnionPay-Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten auf der TAP-Website, in der App und in den Büros vorzunehmen. Auf der Grundlage dieser Partnerschaft werden mehr als 16 Millionen Passagiere, die jährlich mit TAP Air Portugal fliegen, in der Lage sein, ihre Tickets und Dienstleistungen mit ihrer UnionPay-Karte zu bezahlen.

UnionPay-Karteninhaber auf der ganzen Welt werden von einem leichteren Zugang zu den Dienstleistungen von TAP profitieren, egal ob es sich um Privatpersonen, Unternehmen oder Reisebüros handelt. Die neue Zahlungsoption stärkt das digitale Angebot von TAP und den Einsatz für kundenorientierte Lösungen, die den Online-Ticketkauf mit größter Sicherheit sowie Flexibilität ermöglichen.

Die Partnerschaft mit UnionPay International unterstreicht auch den strategischen Wachstumsfokus von TAP, indem sie den Zugang zu Zahlungen für Hunderte Millionen UnionPay-Karteninhaber im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, erweitert und die Akzeptanz dieser beliebten Zahlungsmethode in für beide Unternehmen wichtigen Märkten neben Europa, wie Südamerika und Afrika, ermöglicht.

Gonçalo Pires, Finanzvorstand von TAP Air Portugal, sagte: „UnionPay ist eines der größten Zahlungsnetzwerke der Welt mit einer starken globalen Präsenz und diese Partnerschaft ist ein natürlicher Schritt in der Strategie von TAP, relevante Zahlungsmethoden auf den wichtigsten Weltmärkten anzubieten. Durch die Akzeptanz von UnionPay-Zahlungen bieten wir TAP-Kunden in China, Europa, Brasilien, den USA sowie Afrika Komfort, Sicherheit sowie Bequemlichkeit und verbessern so das Kundenerlebnis.

Larry Wang, Vorstandsvorsitzender von UnionPay International, ergänzte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit TAP Air Portugal, einer führenden europäischen Fluggesellschaft mit einem starken globalen Netzwerk. Diese Zusammenarbeit wird UnionPay-Karteninhabern mehr Komfort sowie Flexibilität bei Buchung und Bezahlung ihrer Flüge bieten sowie gleichzeitig die Expansion von TAP auf dem asiatischen Markt unterstützen. Gemeinsam machen wir internationale Reisen einfacher und nahtloser."

