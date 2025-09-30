Haus geerbt - und jetzt? Der kompakte Ratgeber der Heid Immobilien GmbH für Erben in München (FOTO)
München (ots) - Emotionen, Verantwortung, Überforderung - wer eine Immobilie
erbt, steht plötzlich vor vielfältigen Herausforderungen. Hier ist nicht nur
schnelle, sondern vor allem auch professionelle Hilfe gefragt. Als Gründer und
Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH sind Katharina und André Heid die
richtigen Ansprechpartner in diesem Fall: Mit fundierter Expertise und
jahrzehntelanger Erfahrung steht das Ehepaar für professionelle
Immobilienbewertungen in München.
Ein Haus zu erben ist eine Ausnahmesituation, mit der sich viele Menschen
erstmals auseinandersetzen müssen. Neben Erinnerungen, Emotionen und der Trauer
um die verstorbene Person bringt sie in der Regel auch große Hürden mit sich:
Organisatorische Fragen, rechtliche Pflichten und finanzielle Überlegungen
stellen Erben schnell vor massive Herausforderungen, die sie allein kaum
bewältigen können. Denn besonders in einer Stadt wie München, wo Immobilien hohe
Werte haben, kann eine solche Erbschaft schnell zum komplexen Unterfangen
werden. "In erster Instanz müssen die Erben entscheiden, ob sie das Erbe
annehmen wollen und was gegebenenfalls mit der Immobilie geschehen soll",
erklärt André Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Bereits hier gibt es einiges
zu beachten. Fällt die Entscheidung auf den Verkauf der Immobilie, warten
weitere Fallstricke auf die Erben."
"Ein strukturiertes Vorgehen, die Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher
Aspekte sowie die Unterstützung durch markterfahrene Experten helfen Erben nicht
nur dabei, schwerwiegende Fehler zu vermeiden, sondern ermöglichen ihnen auch
einen reibungslosen Verkaufsprozess mit bestmöglichem Ergebnis", ergänzt seine
Frau Katharina Heid. Als zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen
mit über dreißig Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche führt das Ehepaar die
Heid Immobilien GmbH, die sich auf professionelle Immobiliengutachten
spezialisiert hat. Mit rund 5.000 Immobiliengutachten jährlich für Privatkunden
und Konzerne sowie für Gerichte, öffentliche Einrichtungen, Steuerberater und
Rechtsanwälte hat sich das Unternehmen erfolgreich als Marktführer seiner
Branche etabliert. Basierend auf fundierter Expertise und ihrem umfangreichen
Erfahrungsschatz beleuchten Katharina und André Heid im Folgenden emotionale,
rechtliche und steuerliche Aspekte des Verkaufs einer geerbten Immobilie und
erklären, welche Rolle eine professionelle Immobilienbewertung dabei spielt.
Wichtige Entscheidungen und erste Schritte für Immobilienerben
Wer eine Immobilie geerbt hat, muss zunächst über Eigennutzung, Vermietung oder
Verkauf entscheiden. Vor allem in Erbengemeinschaften, in denen verschiedene
