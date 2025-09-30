Haus geerbt - und jetzt? Der kompakte Ratgeber der Heid Immobilien GmbH für Erben in München (FOTO)

München (ots) - Emotionen, Verantwortung, Überforderung - wer eine Immobilieerbt, steht plötzlich vor vielfältigen Herausforderungen. Hier ist nicht nurschnelle, sondern vor allem auch professionelle Hilfe gefragt. Als Gründer undGeschäftsführer der Heid Immobilien GmbH sind Katharina und André Heid dierichtigen Ansprechpartner in diesem Fall: Mit fundierter Expertise undjahrzehntelanger Erfahrung steht das Ehepaar für professionelleImmobilienbewertungen in München.Ein Haus zu erben ist eine Ausnahmesituation, mit der sich viele Menschenerstmals auseinandersetzen müssen. Neben Erinnerungen, Emotionen und der Trauerum die verstorbene Person bringt sie in der Regel auch große Hürden mit sich:Organisatorische Fragen, rechtliche Pflichten und finanzielle Überlegungenstellen Erben schnell vor massive Herausforderungen, die sie allein kaumbewältigen können. Denn besonders in einer Stadt wie München, wo Immobilien hoheWerte haben, kann eine solche Erbschaft schnell zum komplexen Unterfangenwerden. "In erster Instanz müssen die Erben entscheiden, ob sie das Erbeannehmen wollen und was gegebenenfalls mit der Immobilie geschehen soll",erklärt André Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Bereits hier gibt es einigeszu beachten. Fällt die Entscheidung auf den Verkauf der Immobilie, wartenweitere Fallstricke auf die Erben.""Ein strukturiertes Vorgehen, die Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicherAspekte sowie die Unterstützung durch markterfahrene Experten helfen Erben nichtnur dabei, schwerwiegende Fehler zu vermeiden, sondern ermöglichen ihnen aucheinen reibungslosen Verkaufsprozess mit bestmöglichem Ergebnis", ergänzt seineFrau Katharina Heid. Als zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungenmit über dreißig Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche führt das Ehepaar dieHeid Immobilien GmbH, die sich auf professionelle Immobiliengutachtenspezialisiert hat. Mit rund 5.000 Immobiliengutachten jährlich für Privatkundenund Konzerne sowie für Gerichte, öffentliche Einrichtungen, Steuerberater undRechtsanwälte hat sich das Unternehmen erfolgreich als Marktführer seinerBranche etabliert. Basierend auf fundierter Expertise und ihrem umfangreichenErfahrungsschatz beleuchten Katharina und André Heid im Folgenden emotionale,rechtliche und steuerliche Aspekte des Verkaufs einer geerbten Immobilie underklären, welche Rolle eine professionelle Immobilienbewertung dabei spielt.Wichtige Entscheidungen und erste Schritte für ImmobilienerbenWer eine Immobilie geerbt hat, muss zunächst über Eigennutzung, Vermietung oderVerkauf entscheiden. Vor allem in Erbengemeinschaften, in denen verschiedene