    Haus geerbt - und jetzt? Der kompakte Ratgeber der Heid Immobilien GmbH für Erben in München (FOTO)

    München (ots) - Emotionen, Verantwortung, Überforderung - wer eine Immobilie
    erbt, steht plötzlich vor vielfältigen Herausforderungen. Hier ist nicht nur
    schnelle, sondern vor allem auch professionelle Hilfe gefragt. Als Gründer und
    Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH sind Katharina und André Heid die
    richtigen Ansprechpartner in diesem Fall: Mit fundierter Expertise und
    jahrzehntelanger Erfahrung steht das Ehepaar für professionelle
    Immobilienbewertungen in München.

    Ein Haus zu erben ist eine Ausnahmesituation, mit der sich viele Menschen
    erstmals auseinandersetzen müssen. Neben Erinnerungen, Emotionen und der Trauer
    um die verstorbene Person bringt sie in der Regel auch große Hürden mit sich:
    Organisatorische Fragen, rechtliche Pflichten und finanzielle Überlegungen
    stellen Erben schnell vor massive Herausforderungen, die sie allein kaum
    bewältigen können. Denn besonders in einer Stadt wie München, wo Immobilien hohe
    Werte haben, kann eine solche Erbschaft schnell zum komplexen Unterfangen
    werden. "In erster Instanz müssen die Erben entscheiden, ob sie das Erbe
    annehmen wollen und was gegebenenfalls mit der Immobilie geschehen soll",
    erklärt André Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Bereits hier gibt es einiges
    zu beachten. Fällt die Entscheidung auf den Verkauf der Immobilie, warten
    weitere Fallstricke auf die Erben."

    "Ein strukturiertes Vorgehen, die Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher
    Aspekte sowie die Unterstützung durch markterfahrene Experten helfen Erben nicht
    nur dabei, schwerwiegende Fehler zu vermeiden, sondern ermöglichen ihnen auch
    einen reibungslosen Verkaufsprozess mit bestmöglichem Ergebnis", ergänzt seine
    Frau Katharina Heid. Als zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen
    mit über dreißig Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche führt das Ehepaar die
    Heid Immobilien GmbH, die sich auf professionelle Immobiliengutachten
    spezialisiert hat. Mit rund 5.000 Immobiliengutachten jährlich für Privatkunden
    und Konzerne sowie für Gerichte, öffentliche Einrichtungen, Steuerberater und
    Rechtsanwälte hat sich das Unternehmen erfolgreich als Marktführer seiner
    Branche etabliert. Basierend auf fundierter Expertise und ihrem umfangreichen
    Erfahrungsschatz beleuchten Katharina und André Heid im Folgenden emotionale,
    rechtliche und steuerliche Aspekte des Verkaufs einer geerbten Immobilie und
    erklären, welche Rolle eine professionelle Immobilienbewertung dabei spielt.

    Wichtige Entscheidungen und erste Schritte für Immobilienerben

    Wer eine Immobilie geerbt hat, muss zunächst über Eigennutzung, Vermietung oder
    Verkauf entscheiden. Vor allem in Erbengemeinschaften, in denen verschiedene
