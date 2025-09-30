    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wohnraummangel trifft Neubauflaute - was bedeutet das für Käufer? (FOTO)

    Wien (ots) - Der allgemeine Wohnraummangel bereitet zahlreichen Österreichern
    bereits seit geraumer Zeit enorme Sorgen, nun stockt auch noch der Neubau.
    Während die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum also weiterhin steigt, brechen
    die so wichtigen Bauprojekte nacheinander weg - und die Lage spitzt sich weiter
    zu. Was aber bedeutet das für Käufer konkret? Was sollten sie über die
    aktuellsten Entwicklungen wissen, wie lassen sich dennoch passende Lösungen
    finden?

    Noch vor wenigen Jahren schien der Traum vom Eigenheim oder einer leistbaren
    Eigentumswohnung in greifbarer Nähe. Zwar waren die Preise hoch, doch die
    Bautätigkeit hielt mit der Nachfrage Schritt. Heute sieht die Situation anders
    aus: Während Österreichs Bevölkerung weiter wächst, sinkt die Zahl der
    Baubewilligungen dramatisch. Laut Statistik Austria wurden 2024 über 30 Prozent
    weniger Neubauten genehmigt als noch im Vorjahr, mit gravierenden Folgen für
    alle, die jetzt kaufen wollen. In Städten wie Wien, Graz oder Salzburg
    verschärft sich die Lage besonders. Wer hier nach einer Wohnung sucht, steht vor
    einem immer knapperen Angebot. "In urbanen Räumen wird Wohnraum immer knapper -
    die Nachfrage bleibt hoch, doch der Neubau stockt. Für Bauträger und Käufer
    entsteht damit ein enormer Anpassungsdruck", erklärt Markus Bauer von Sieben
    Dörfer Immobilien.

    "Trotz deutlicher Entwicklungen hoffen Interessenten noch immer auf sinkende
    Preise, letztendlich aber nur eine Illusion", fügt er hinzu. "Käufer müssen sich
    also von Wunschvorstellungen verabschieden und realistisch abwägen, welche
    Kompromisse machbar sind. Denn all das heißt nicht, dass es nicht trotzdem noch
    hervorragende Lösungen gibt." Markus Bauer kennt die Schwierigkeiten genau, denn
    als Bauträger spürt er die Auswirkungen täglich - von explodierenden
    Grundstückspreisen bis zu komplexen Genehmigungsverfahren. Doch er liefert auch
    Lösungen: Mit über 15 Jahren Erfahrung, regionalen Netzwerken und einer
    nachhaltigen Bauphilosophie entwickelt er Projekte, die auch in schwierigen
    Märkten Bestand haben. Dabei geht es nicht mehr nur darum, Probleme zu erkennen,
    sondern zukunftsfähige Wege aufzuzeigen. Wie solche Ansätze aussehen können und
    was sowohl Käufer als auch Bauherren außerdem dazu wissen sollten, verrät Markus
    Bauer hier.

    Warum es gerade in Ballungsräumen so kritisch wird

    Während kleinere Gemeinden punktuell noch Spielraum haben, verdichtet sich die
    Krise in den Städten immer stärker. In Wien, Graz oder Innsbruck explodieren die
    Grundstückspreise, was Neubauprojekte oft unrentabel macht. Hinzu kommen
