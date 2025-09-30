Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien
Wohnraummangel trifft Neubauflaute - was bedeutet das für Käufer? (FOTO)
Wien (ots) - Der allgemeine Wohnraummangel bereitet zahlreichen Österreichern
bereits seit geraumer Zeit enorme Sorgen, nun stockt auch noch der Neubau.
Während die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum also weiterhin steigt, brechen
die so wichtigen Bauprojekte nacheinander weg - und die Lage spitzt sich weiter
zu. Was aber bedeutet das für Käufer konkret? Was sollten sie über die
aktuellsten Entwicklungen wissen, wie lassen sich dennoch passende Lösungen
finden?
Noch vor wenigen Jahren schien der Traum vom Eigenheim oder einer leistbaren
Eigentumswohnung in greifbarer Nähe. Zwar waren die Preise hoch, doch die
Bautätigkeit hielt mit der Nachfrage Schritt. Heute sieht die Situation anders
aus: Während Österreichs Bevölkerung weiter wächst, sinkt die Zahl der
Baubewilligungen dramatisch. Laut Statistik Austria wurden 2024 über 30 Prozent
weniger Neubauten genehmigt als noch im Vorjahr, mit gravierenden Folgen für
alle, die jetzt kaufen wollen. In Städten wie Wien, Graz oder Salzburg
verschärft sich die Lage besonders. Wer hier nach einer Wohnung sucht, steht vor
einem immer knapperen Angebot. "In urbanen Räumen wird Wohnraum immer knapper -
die Nachfrage bleibt hoch, doch der Neubau stockt. Für Bauträger und Käufer
entsteht damit ein enormer Anpassungsdruck", erklärt Markus Bauer von Sieben
Dörfer Immobilien.
"Trotz deutlicher Entwicklungen hoffen Interessenten noch immer auf sinkende
Preise, letztendlich aber nur eine Illusion", fügt er hinzu. "Käufer müssen sich
also von Wunschvorstellungen verabschieden und realistisch abwägen, welche
Kompromisse machbar sind. Denn all das heißt nicht, dass es nicht trotzdem noch
hervorragende Lösungen gibt." Markus Bauer kennt die Schwierigkeiten genau, denn
als Bauträger spürt er die Auswirkungen täglich - von explodierenden
Grundstückspreisen bis zu komplexen Genehmigungsverfahren. Doch er liefert auch
Lösungen: Mit über 15 Jahren Erfahrung, regionalen Netzwerken und einer
nachhaltigen Bauphilosophie entwickelt er Projekte, die auch in schwierigen
Märkten Bestand haben. Dabei geht es nicht mehr nur darum, Probleme zu erkennen,
sondern zukunftsfähige Wege aufzuzeigen. Wie solche Ansätze aussehen können und
was sowohl Käufer als auch Bauherren außerdem dazu wissen sollten, verrät Markus
Bauer hier.
Warum es gerade in Ballungsräumen so kritisch wird
Während kleinere Gemeinden punktuell noch Spielraum haben, verdichtet sich die
Krise in den Städten immer stärker. In Wien, Graz oder Innsbruck explodieren die
Grundstückspreise, was Neubauprojekte oft unrentabel macht. Hinzu kommen
