artec technologies: Halbjahresbericht 2025 zeigt 20% Umsatzplus!
artec technologies AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 20 % im ersten Halbjahr 2025. Durch intensive Forschung in KI und Media-Mining stärkt das Unternehmen seine Marktstellung. Ein Großauftrag aus der Golfregion für eine KI-News-App unterstreicht das Potenzial. Für die zweite Jahreshälfte wird weiteres Wachstum, besonders im Mittleren Osten, erwartet.
- artec technologies AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 20 % auf 1,25 Mio. EUR.
- Das Ergebnis auf EBITDA-Basis war annähernd ausgeglichen.
- Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Media-Mining, stärken die Wettbewerbsposition des Unternehmens.
- Ein neuer Auftrag einer führenden Nachrichtenagentur aus der Golfregion umfasst die Entwicklung einer KI-gestützten News-App mit Streaming-Plattform.
- Für die zweite Jahreshälfte und das kommende Geschäftsjahr wird weiteres Umsatzwachstum und verbesserte Margen erwartet, insbesondere durch internationale Projekte im Mittleren Osten.
- Der Halbjahresbericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite artec.de zum Download verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei artec technologies ist am 30.09.2025.
