37 0 Kommentare artec technologies: Halbjahresbericht 2025 zeigt 20% Umsatzplus!

artec technologies AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 20 % im ersten Halbjahr 2025. Durch intensive Forschung in KI und Media-Mining stärkt das Unternehmen seine Marktstellung. Ein Großauftrag aus der Golfregion für eine KI-News-App unterstreicht das Potenzial. Für die zweite Jahreshälfte wird weiteres Wachstum, besonders im Mittleren Osten, erwartet.

