Lancaster Mine: Börsennotierung endet, Verkauf steht bevor!

Die Afrika Gold AG zieht sich aus dem High-Risk-Market der Börse Hamburg zurück. Hohe Kosten und geringer Nutzen zwingen zu diesem Schritt. Der problematische Verkauf der Lancaster Mine scheiterte an behördlichen Hürden. Interne Konflikte und finanzielle Engpässe erschweren die Lage. Mangels Liquidität akzeptiert die Firma ein unvorteilhaftes Kaufangebot. Altlasten belasten den Verkauf und mindern den Rückfluss an Investoren.

Die Afrika Gold AG stellt die Notierung ihrer Aktien am High-Risk-Market der Börse Hamburg zum 31.12.2025 ein, da Kosten und Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen stehen.

Der Verkaufsprozess der Lancaster Mine in Südafrika war problematisch, da potenzielle Betreiber die behördlichen Auflagen nicht erfüllen konnten.

Interne Konflikte und finanzielle Schwierigkeiten führten zur Einstellung der Mieteinnahmen, trotz anfänglicher Vereinbarung mit einem Betreiber.

Aufgrund fehlender Liquidität musste die Gesellschaft ein Kaufangebot für die Lancaster Mine akzeptieren, das unter den ursprünglichen Preisvorstellungen lag.

Um den Verkauf zu ermöglichen, waren umfangreiche Bereinigungen von Altlasten erforderlich, die aus früheren Transaktionen resultierten.

Der Käufer hat einige Altlasten beglichen, jedoch könnten unbekannte Altlasten den Kaufpreis mindern, sodass Rückflüsse an Darlehensgeber und Investoren voraussichtlich gering ausfallen werden.





