Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.836,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,17 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 46,27USD und damit -1,35 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,11USD und verzeichnet ein Minus von -1,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,54USD und verzeichnet ein Minus von -1,01 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.256,50USD
|-0,36 %
|Platin
|1.569,00USD
|-2,09 %
|Kupfer London Rolling
|10.311,28USD
|-0,94 %
|Aluminium
|2.684,21PKT
|+0,82 %
|Erdgas
|3,296USD
|+1,03 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -2,09 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.09.25, 17:29 Uhr.