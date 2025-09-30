Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.836,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,17 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 46,27USD und damit -1,35 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,11USD und verzeichnet ein Minus von -1,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,54USD und verzeichnet ein Minus von -1,01 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.256,50 USD -0,36 % Platin 1.569,00 USD -2,09 % Kupfer London Rolling 10.311,28 USD -0,94 % Aluminium 2.684,21 PKT +0,82 % Erdgas 3,296 USD +1,03 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -2,09 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.09.25, 17:29 Uhr.