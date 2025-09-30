    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen leicht zu, Rendite bei 4,13%.
    • Verbrauchervertrauen sinkt, Skepsis bei Beschäftigung.
    • Haushaltsstreit droht "Shutdown" ab Mittwoch.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 112,59 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,13 Prozent.

    Schwache Konjunkturdaten stützten die Anleihekurse etwas. In den USA hat sich das Verbrauchervertrauen im September eingetrübt. Der Rückgang war unerwartet deutlich. Vor allem ihre aktuelle Lage und die Beschäftigungsaussichten bewerten die Verbraucher skeptischer.

    Die Märkte schauen auf den Haushaltsstreit, der zu einer Schließung eines Großteils der Bundesverwaltung ("Shutdown") führen könnte. Die inhaltlichen Gräben sind so tief, dass eine Blockade droht. Die Demokraten verlangen vor allem Reformen im Gesundheitsbereich. Der sogenannte Shutdown droht ab Mittwoch. Dies könnte auch dazu führen, dass wichtige Konjunkturdaten, wie der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht, nicht veröffentlicht werden./jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursgewinne Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 112,59 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,13 Prozent. Schwache Konjunkturdaten stützten die …