    Toter nach russischem Drohnenangriff auf Dnipro

    Für Sie zusammengefasst
    • Zivilist bei Drohnenangriff in Dnipro getötet.
    • Selenskyj fordert stärkere Sanktionen gegen Russland.
    • 15 Verletzte, brennendes Wohnhaus und Autos sichtbar.

    DNIPRO (dpa-AFX) - In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro ist ein Zivilist bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. "Ein dreister Drohnenschlag - tagsüber, auf zivile Infrastruktur", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Er verlangte erneut stärkere Sanktionen der Weltgemeinschaft gegen Russland. Nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, wurden 15 weitere Menschen verletzt. 13 mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

    Auf den in den sozialen Netzwerken und ukrainischen Medien kursierenden Videos sind ein brennendes Wohnhaus und mehrere ausgebrannte Autos in einer belebten Straße zu sehen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Immer wieder beklagt das Land dabei zivile Opfer durch Drohneneinschläge in Städten und Gemeinden./ast/DP/stk





    dpa-AFX
