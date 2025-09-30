Dax legt zu - MTU und Scout 24 vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.881 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start drehte der Dax am Vormittag ins Plus und baute seine Zugewinne aus.



"Das Interesse für die Aktien der deutschen großen Unternehmen ist weiterhin vorhanden", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Der deutsche Aktienmarkt gilt im internationalen Vergleich als günstig und so fließen Anliegender aus US-Aktien raus und finden ihren Weg in die Dax-Unternehmen", erklärte der Analyst. "Das Handelsbild kann sich jedoch bereits in der kommenden Handelswoche ändern. Die bald beginnende Berichtssaison wird die Karten neu mischen und dann auch für die einen oder anderen Verwerfungen an den Aktienmärkten führen können."





