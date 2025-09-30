    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercadoLibre AktievorwärtsNachrichten zu MercadoLibre

    Besonders beachtet!

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    MercadoLibre - Aktie gerät unter Druck -5,44 % - 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die MercadoLibre Aktie bisher Verluste von -5,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MercadoLibre Aktie.

    Besonders beachtet! - MercadoLibre - Aktie gerät unter Druck -5,44 % - 30.09.2025
    Foto: miglagoa - stock.adobe.com

    MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

    MercadoLibre Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MercadoLibre Aktie. Mit einer Performance von -5,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.505,13€
    Basispreis
    16,66
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.584,68€
    Basispreis
    17,03
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die MercadoLibre Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,56 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MercadoLibre Aktie damit um +2,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MercadoLibre +29,47 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,27 %
    1 Monat +0,90 %
    3 Monate -2,56 %
    1 Jahr +13,49 %

    Informationen zur MercadoLibre Aktie

    Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,21 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 schwach -0,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MercadoLibre

    -4,88 %
    +2,17 %
    +0,94 %
    -3,10 %
    +15,44 %
    +151,94 %
    +133,05 %
    +2.527,61 %
    +8.693,93 %
    ISIN:US58733R1023WKN:A0MYNP



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MercadoLibre - Aktie gerät unter Druck -5,44 % - 30.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die MercadoLibre Aktie bisher Verluste von -5,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MercadoLibre Aktie.