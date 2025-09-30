    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMETRO AktievorwärtsNachrichten zu METRO
    Ausgezeichnet auf der Rolling Pin.Convention / METRO GastroPreis 2025 für besonders engagierte Gastronomiebetriebe (FOTO)

    Düsseldorf (ots) -

    - Im Rahmen der Rolling Pin.Convention hat METRO am 30. September den METRO
    GastroPreis 2025 verliehen.
    - Dr. Steffen Greubel, CEO METRO AG, würdigte das Engagement der
    Gastronomiebetriebe und dankte der Jury.
    - Sieger der Kategorie Digitalisierung ist die Zyankali Bar in Berlin, die
    bereits seit den 90er Jahren das Thema Digitalisierung vorantreibt.
    - In der Kategorie Nachhaltigkeit hat das Peters - das Genusshotel in der Wingst
    das Rennen mit seinen vielen überzeugenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen gemacht.
    - Der Renthof Kassel überzeugte mit einer innovativen und familiären
    Unternehmenskultur in der Kategorie Team.
    - Den neuen " Gastro-Booster " in den verschiedenen Kategorien erhielten: das
    Restaurant The Newport in Lübeck (Digitalisierung), das Gasthaus Fischküche
    Reck in Möhrendorf (Nachhaltigkeit) und die LieblingsBar in Hannover (Team).

    METRO hat im Rahmen der Rolling Pin.Convention den METRO GastroPreis 2025
    verliehen - und damit Gastronomiebetreibende ausgezeichnet, die als Unternehmer
    mutig neue Wege gehen und damit die gesamte Branche inspirieren. Dr. Steffen
    Greubel, CEO METRO AG, bedankte sich bei der neunköpfigen Fachjury und betonte,
    wie wichtig es ist, genau dieses Engagement sichtbar zu machen.

    Als Digitalpionier der ersten Stunde überzeugte die Zyankali Bar in Berlin die
    Jury und gewinnt damit in der Kategorie Digitalisierung den METRO GastroPreis.
    Gastronom Tom Zyankali treibt das Thema Digitalisierung seit vielen Jahren voran
    und war einer der ersten, dessen Gesamt-Angebot online einsehbar war und auch
    heute liegt der digitale Fokus der Bar auf der Gäste-Kommunikation. Unterstützt
    wird diese Siegerkategorie von DISH, die digitale Lösungen für den Erfolg von
    HoReCa-Betrieben entwickelt. In der Kategorie Nachhaltigkeit wurde das Peters -
    das Genusshotel in der Wingst ausgezeichnet. Inhaber Claus Peter setzt
    Nachhaltigkeit an vielen Stellen im Betrieb um: Vom Umgang mit Ressourcen in
    Küche und Hotel bis hin zur Einbindung der Gäste und Projekten mit Kindern einer
    Grundschule. Der METRO GastroPreis in der Kategorie Team geht an den Renthof
    Kassel: Hier profitiert das 49 Köpfe starke Team von einer innovativen und
    zugleich familiären Unternehmenskultur mit vielfältigen
    Entwicklungsmöglichkeiten. Alle drei Gewinner erhalten ein METRO
    Einkaufsguthaben über 1.000 Euro.

    METRO " Gastro-Booster "

    Ob digitaler Bot für die Getränkebestellung, der hauseigene Gemüse- und
    Kräutergarten zur Selbstversorgung oder kreative Ideen zur Mitarbeiterbindung -
    mit dem " Gastro-Booster " vergibt METRO eine Förderung für Betriebe, die mit
