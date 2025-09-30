Ausgezeichnet auf der Rolling Pin.Convention / METRO GastroPreis 2025 für besonders engagierte Gastronomiebetriebe (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Im Rahmen der Rolling Pin.Convention hat METRO am 30. September den METRO
GastroPreis 2025 verliehen.
- Dr. Steffen Greubel, CEO METRO AG, würdigte das Engagement der
Gastronomiebetriebe und dankte der Jury.
- Sieger der Kategorie Digitalisierung ist die Zyankali Bar in Berlin, die
bereits seit den 90er Jahren das Thema Digitalisierung vorantreibt.
- In der Kategorie Nachhaltigkeit hat das Peters - das Genusshotel in der Wingst
das Rennen mit seinen vielen überzeugenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen gemacht.
- Der Renthof Kassel überzeugte mit einer innovativen und familiären
Unternehmenskultur in der Kategorie Team.
- Den neuen " Gastro-Booster " in den verschiedenen Kategorien erhielten: das
Restaurant The Newport in Lübeck (Digitalisierung), das Gasthaus Fischküche
Reck in Möhrendorf (Nachhaltigkeit) und die LieblingsBar in Hannover (Team).
METRO hat im Rahmen der Rolling Pin.Convention den METRO GastroPreis 2025
verliehen - und damit Gastronomiebetreibende ausgezeichnet, die als Unternehmer
mutig neue Wege gehen und damit die gesamte Branche inspirieren. Dr. Steffen
Greubel, CEO METRO AG, bedankte sich bei der neunköpfigen Fachjury und betonte,
wie wichtig es ist, genau dieses Engagement sichtbar zu machen.
METRO " Gastro-Booster "
Ob digitaler Bot für die Getränkebestellung, der hauseigene Gemüse- und
Kräutergarten zur Selbstversorgung oder kreative Ideen zur Mitarbeiterbindung -
mit dem " Gastro-Booster " vergibt METRO eine Förderung für Betriebe, die mit
