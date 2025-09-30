Ausgezeichnet auf der Rolling Pin.Convention / METRO GastroPreis 2025 für besonders engagierte Gastronomiebetriebe (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Im Rahmen der Rolling Pin.Convention hat METRO am 30. September den METRO

GastroPreis 2025 verliehen.

- Dr. Steffen Greubel, CEO METRO AG, würdigte das Engagement der

Gastronomiebetriebe und dankte der Jury.

- Sieger der Kategorie Digitalisierung ist die Zyankali Bar in Berlin, die

bereits seit den 90er Jahren das Thema Digitalisierung vorantreibt.

- In der Kategorie Nachhaltigkeit hat das Peters - das Genusshotel in der Wingst

das Rennen mit seinen vielen überzeugenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen gemacht.

- Der Renthof Kassel überzeugte mit einer innovativen und familiären

Unternehmenskultur in der Kategorie Team.

- Den neuen " Gastro-Booster " in den verschiedenen Kategorien erhielten: das

Restaurant The Newport in Lübeck (Digitalisierung), das Gasthaus Fischküche

Reck in Möhrendorf (Nachhaltigkeit) und die LieblingsBar in Hannover (Team).



METRO hat im Rahmen der Rolling Pin.Convention den METRO GastroPreis 2025

verliehen - und damit Gastronomiebetreibende ausgezeichnet, die als Unternehmer

mutig neue Wege gehen und damit die gesamte Branche inspirieren. Dr. Steffen

Greubel, CEO METRO AG, bedankte sich bei der neunköpfigen Fachjury und betonte,

wie wichtig es ist, genau dieses Engagement sichtbar zu machen.







Jury und gewinnt damit in der Kategorie Digitalisierung den METRO GastroPreis.

Gastronom Tom Zyankali treibt das Thema Digitalisierung seit vielen Jahren voran

und war einer der ersten, dessen Gesamt-Angebot online einsehbar war und auch

heute liegt der digitale Fokus der Bar auf der Gäste-Kommunikation. Unterstützt

wird diese Siegerkategorie von DISH, die digitale Lösungen für den Erfolg von

HoReCa-Betrieben entwickelt. In der Kategorie Nachhaltigkeit wurde das Peters -

das Genusshotel in der Wingst ausgezeichnet. Inhaber Claus Peter setzt

Nachhaltigkeit an vielen Stellen im Betrieb um: Vom Umgang mit Ressourcen in

Küche und Hotel bis hin zur Einbindung der Gäste und Projekten mit Kindern einer

Grundschule. Der METRO GastroPreis in der Kategorie Team geht an den Renthof

Kassel: Hier profitiert das 49 Köpfe starke Team von einer innovativen und

zugleich familiären Unternehmenskultur mit vielfältigen

Entwicklungsmöglichkeiten. Alle drei Gewinner erhalten ein METRO

Einkaufsguthaben über 1.000 Euro.



METRO " Gastro-Booster "



Ob digitaler Bot für die Getränkebestellung, der hauseigene Gemüse- und

Kräutergarten zur Selbstversorgung oder kreative Ideen zur Mitarbeiterbindung -

mit dem " Gastro-Booster " vergibt METRO eine Förderung für Betriebe, die mit Seite 1 von 2 Seite 2 ►



