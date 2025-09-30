EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
- EU-Kommission untersucht Sanofi wegen Grippeimpfstoffen.
- Verdacht auf wettbewerbswidrige Praktiken im Fokus.
- Sanofi kooperiert, betont Einhaltung der Vorschriften.
BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat bei Ermittlungen Räumlichkeiten des Pharmakonzerns Sanofi in Deutschland und Frankreich unter die Lupe genommen. Im Mittelpunkt steht der Verdacht auf wettbewerbswidrige Praktiken im Geschäft mit saisonalen Grippeimpfstoffen.
Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, habe das Unternehmen möglicherweise gegen EU-Kartellrecht verstoßen. Konkret gehe es um den mutmaßlichen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
Sanofi bestätigte die Inspektionen und erklärte, man sei zuversichtlich, dass sich die Einhaltung der relevanten Regeln und Vorschriften bestätigen werde. Das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit der EU-Kommission. Zu der laufenden Untersuchung äußerte sich Sanofi nicht weiter. Die Kommission betonte, dass die Inspektionen ein vorläufiger Ermittlungsschritt seien und keine Schuld des Unternehmens bedeuteten./mjm/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 78,73 auf Tradegate (30. September 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 96,64 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+51,11 % bedeutet.