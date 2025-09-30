    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Umsatzzahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 am 16. Oktober von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montagabend vorgelegten Studie, dass der Spirituosenhersteller einen schwierigen Jahresauftakt hatte. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte um 8,4 Prozent gesunken sein. Der Aktienkurs spiegele zugleich bereits eine verhaltene Erholung in diesem Geschäftsjahr wider./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate (30. September 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


