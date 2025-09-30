    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne - Anleger blicken gelassen in Richtung USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte schließen überwiegend auf Tageshoch.
    • Anleger hoffen auf Einigung zur Schuldenobergrenze.
    • EuroStoxx 50 legt im September um 3,3 Prozent zu.
    Aktien Europa Schluss - Gewinne - Anleger blicken gelassen in Richtung USA
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach anfänglich leichten Verlusten zugelegt und überwiegend auf Tageshoch geschlossen. Trotz eines in den USA drohenden "Shutdowns", also eines Arbeitsstillstandes in den US-Regierungsbehörden, sei "von Panik absolut keine Spur" wahrzunehmen, kommentierte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets.

    Ihm zufolge setzen die Anleger weiterhin darauf, dass sich Republikaner und Demokraten in letzter Minute über die Schuldenobergrenze einigen werden. Die Gefahren sollten allerdings nicht unterschätzt werden, warnt er und verwies vor allem auf mögliche Auswirkungen auf geldpolitische Entscheidungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.147,11€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.916,47€
    Basispreis
    3,85
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der EuroStoxx 50 legte um 0,42 Prozent auf 5.529,96 Punkte zu und schloss damit auf Tageshoch. Im Monat September hat der Leitindex der Euroregion um 3,3 Prozent und im abgelaufenen dritten Quartal um 4,3 Prozent zugelegt.

    Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 am Dienstag um 0,54 Prozent auf 9.350,43 Punkte und legte damit im September um 1,8 Prozent zu. Im dritten Quartal waren es 6,7 Prozent.

    Der schweizerische SMI gewann am Dienstag 0,86 Prozent auf 12.109,42 Punkte, was für den zu Ende gehenden Monat ein kleines Minus bedeutet. Im abgelaufenen Quartal verbuchte er ein Plus von 1,6 Prozent./ck/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Gewinne - Anleger blicken gelassen in Richtung USA Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach anfänglich leichten Verlusten zugelegt und überwiegend auf Tageshoch geschlossen. Trotz eines in den USA drohenden "Shutdowns", also eines Arbeitsstillstandes in den US-Regierungsbehörden, sei …