Weltleitmesse zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft (FOTO)

habe evonik vor geraumer zeit auch auf dem zetel gehabt, leider war der kurs mir damals zu hoch. habe dann evonik nicht mehr verfolgt. erst als du es bei tka forum erwähnt hast, habe ich evonik wieder auf dem zettel.





die dividende ist relativ stabil - 1,17 € und marketscrener sieht diese auch weiterhin in dieser höhe. der kurs liegt aktuell bei 14,73 €. dieses entspricht bei 1,17 dividende 8,18 % rendite vor steuern. das hört sich doch gut an.





wie ist hier die meinung, wie der kurs sich entwickeln könnte.