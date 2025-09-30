    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Plastik im Fokus

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weltleitmesse zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft (FOTO)

    Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Bis 2050 soll die europäische Industrie
    klimaneutral werden. Wie dieses Ziel für die Kunststoffindustrie erreicht werden
    kann, ist vom 08. - 15. Oktober auf der K 2025 in Düsseldorf zu sehen, der
    wichtigsten Kunststoffmesse der Welt. Unter dem Titel Plastics Shape the Future
    findet in Halle 6, Stand C40
    (https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/) , eine
    Sonderschau statt, die von Plastics Europe Deutschland für die Messe Düsseldorf
    kuratiert wird. Besucherinnen und Besucher erwarten dort interaktive Exponate
    und ein Programm mit mehr als 50 Diskussionsrunden, Startup-Pitches, Science
    Slams und Vorträgen, an denen über 125 Referentinnen und Referenten aus Politik,
    Wirtschaft und Wissenschaft zu hören sind.

    Gezeigt wird der Weg zur klimaneutralen Kunststoffproduktion

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    13,47€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,61€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 8,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Mittelpunkt der Sonderschau steht die Plastics Transition Roadmap
    (https://plasticseurope.org/changingplasticsforgood/the-plastics-transition/) .
    Der Aktionsplan wurde von Plastics Europe gemeinsam mit seinen
    Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die gemeinsam mehr als 90 Prozent der
    Kunststoffproduktion in Europa ausmachen. Der Plan beschreibt konkrete Schritte
    und Meilensteine, wie die Branche bis 2050 klimaneutral werden kann, etwa durch
    zirkuläres Produktdesign, mehr Recycling und Wiederverwertung, den Einsatz
    nachwachsender Rohstoffe, die Elektrifizierung der Produktionsprozesse und die
    zunehmende Nutzung von CO2 als Rohstoff.

    Top-Manager zeigen, welche Hebel die Kreislaufwirtschaft voranbringen

    Zum Auftakt der Sonderschau sprechen Führungskräfte von Borealis, Evonik,
    Braskem, Dow, LyondellBasell, Syensqo , Vioneo , Erema, KraussMaffei und Amcor
    sowie weitere Industrievertreter und Wissenschaftler über die Frage, wie die
    Transformation zur Kreislaufwirtschaft finanziert und Europas
    Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig gesichert werden kann. Auf einer
    Pressekonferenz, die live gestreamt wird
    (https://www.youtube.com/live/i8D9LIv1PEM) , werden zudem die neusten Daten zur
    weltweiten und europäischen Kunststoffproduktion vorgestellt - von zentralen
    Branchenindikatoren bis hin zu wichtigen Handelsdaten. "An jedem der sieben
    Aktionstage der Messe widmen wir uns einem anderen Schwerpunkt der
    Kunststoffbranche - von Klimaschutz über Künstliche Intelligenz bis hin zur
    Fachkräftegewinnung", sagt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von
    Plastics Europe Deutschland, die die Besucherinnen und Besucher durch die
    Sonderschau führt.

    Exponate machen Kreislaufwirtschaft greifbar

    Im Café-Bereich der Sonderschau, der RecycleBAR , sind zahlreiche Exponate
    (https://plasticseurope.org/de/exhibits-at-k2025-hall6-c40/) zu sehen, die
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Plastik im Fokus Weltleitmesse zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft (FOTO) Bis 2050 soll die europäische Industrie klimaneutral werden. Wie dieses Ziel für die Kunststoffindustrie erreicht werden kann, ist vom 08. - 15. Oktober auf der K 2025 in Düsseldorf zu sehen, der wichtigsten Kunststoffmesse der Welt. Unter dem Titel …