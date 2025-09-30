Plastik im Fokus
Weltleitmesse zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft (FOTO)
Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Bis 2050 soll die europäische Industrie
klimaneutral werden. Wie dieses Ziel für die Kunststoffindustrie erreicht werden
kann, ist vom 08. - 15. Oktober auf der K 2025 in Düsseldorf zu sehen, der
wichtigsten Kunststoffmesse der Welt. Unter dem Titel Plastics Shape the Future
findet in Halle 6, Stand C40
(https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/) , eine
Sonderschau statt, die von Plastics Europe Deutschland für die Messe Düsseldorf
kuratiert wird. Besucherinnen und Besucher erwarten dort interaktive Exponate
und ein Programm mit mehr als 50 Diskussionsrunden, Startup-Pitches, Science
Slams und Vorträgen, an denen über 125 Referentinnen und Referenten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft zu hören sind.
Gezeigt wird der Weg zur klimaneutralen Kunststoffproduktion
Im Mittelpunkt der Sonderschau steht die Plastics Transition Roadmap
(https://plasticseurope.org/changingplasticsforgood/the-plastics-transition/) .
Der Aktionsplan wurde von Plastics Europe gemeinsam mit seinen
Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die gemeinsam mehr als 90 Prozent der
Kunststoffproduktion in Europa ausmachen. Der Plan beschreibt konkrete Schritte
und Meilensteine, wie die Branche bis 2050 klimaneutral werden kann, etwa durch
zirkuläres Produktdesign, mehr Recycling und Wiederverwertung, den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe, die Elektrifizierung der Produktionsprozesse und die
zunehmende Nutzung von CO2 als Rohstoff.
Top-Manager zeigen, welche Hebel die Kreislaufwirtschaft voranbringen
Zum Auftakt der Sonderschau sprechen Führungskräfte von Borealis, Evonik,
Braskem, Dow, LyondellBasell, Syensqo , Vioneo , Erema, KraussMaffei und Amcor
sowie weitere Industrievertreter und Wissenschaftler über die Frage, wie die
Transformation zur Kreislaufwirtschaft finanziert und Europas
Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig gesichert werden kann. Auf einer
Pressekonferenz, die live gestreamt wird
(https://www.youtube.com/live/i8D9LIv1PEM) , werden zudem die neusten Daten zur
weltweiten und europäischen Kunststoffproduktion vorgestellt - von zentralen
Branchenindikatoren bis hin zu wichtigen Handelsdaten. "An jedem der sieben
Aktionstage der Messe widmen wir uns einem anderen Schwerpunkt der
Kunststoffbranche - von Klimaschutz über Künstliche Intelligenz bis hin zur
Fachkräftegewinnung", sagt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von
Plastics Europe Deutschland, die die Besucherinnen und Besucher durch die
Sonderschau führt.
Exponate machen Kreislaufwirtschaft greifbar
Im Café-Bereich der Sonderschau, der RecycleBAR , sind zahlreiche Exponate
(https://plasticseurope.org/de/exhibits-at-k2025-hall6-c40/) zu sehen, die
Exponate machen Kreislaufwirtschaft greifbar
Im Café-Bereich der Sonderschau, der RecycleBAR , sind zahlreiche Exponate
(https://plasticseurope.org/de/exhibits-at-k2025-hall6-c40/) zu sehen, die
