Jörn Ehrke wird Mitglied des Vorstands (FOTO)

Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat Jörn Ehrke zum

01.10.2025 zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Die

Bank komplettiert mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den

Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und den stellvertretenden

Vorstandsvorsitzenden Christian Heins.



Ehrke ist bereits seit vielen Jahren für die Sparda-Bank Hamburg tätig und

bestens mit der Bank vertraut. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb ist der

50-jährige Familienvater seit Dezember 2024 als Generalbevollmächtigter für die

Bank tätig. Er übernimmt das Ressort Markt und verantwortet damit die

Marktbereiche Nord und Süd, das Private Banking sowie das Vertriebsmanagement.





"Jörn Ehrke ist durch seine langjährige Tätigkeit für die Sparda-Bank Hamburg

bestens mit dem Haus vertraut und kann auf einen breiten Erfahrungsschatz im

Vertrieb zurückblicken. Wir freuen uns, mit ihm eine erfahrene Persönlichkeit

für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise und seinem Engagement

wird Jörn Ehrke das Kundengeschäft zukunftsorientiert weiterentwickeln und damit

den Wachstumskurs der Genossenschaftsbank nachhaltig ausbauen", sagt Ralph

Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.



Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG



Mit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden

sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die

mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.



Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale

Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und

Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder

vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft

spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige

Institutionen und Initiativen. 2024 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen

Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem

Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.



