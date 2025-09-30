    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sparda-Bank Hamburg eG

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jörn Ehrke wird Mitglied des Vorstands (FOTO)

    Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat Jörn Ehrke zum
    01.10.2025 zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Die
    Bank komplettiert mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den
    Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und den stellvertretenden
    Vorstandsvorsitzenden Christian Heins.

    Ehrke ist bereits seit vielen Jahren für die Sparda-Bank Hamburg tätig und
    bestens mit der Bank vertraut. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb ist der
    50-jährige Familienvater seit Dezember 2024 als Generalbevollmächtigter für die
    Bank tätig. Er übernimmt das Ressort Markt und verantwortet damit die
    Marktbereiche Nord und Süd, das Private Banking sowie das Vertriebsmanagement.

    "Jörn Ehrke ist durch seine langjährige Tätigkeit für die Sparda-Bank Hamburg
    bestens mit dem Haus vertraut und kann auf einen breiten Erfahrungsschatz im
    Vertrieb zurückblicken. Wir freuen uns, mit ihm eine erfahrene Persönlichkeit
    für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise und seinem Engagement
    wird Jörn Ehrke das Kundengeschäft zukunftsorientiert weiterentwickeln und damit
    den Wachstumskurs der Genossenschaftsbank nachhaltig ausbauen", sagt Ralph
    Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.

    Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

    Mit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden
    sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die
    mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

    Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale
    Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und
    Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder
    vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft
    spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige
    Institutionen und Initiativen. 2024 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen
    Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem
    Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Sparda-Bank Hamburg eG
    Axel Krohn
    Telefon: 040 550055 1513
    Mail: mailto:presse@sparda-bank-hamburg.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17908/6128824
    OTS: Sparda-Bank Hamburg eG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Sparda-Bank Hamburg eG Jörn Ehrke wird Mitglied des Vorstands (FOTO) Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat Jörn Ehrke zum 01.10.2025 zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Die Bank komplettiert mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und den …