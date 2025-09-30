Sparda-Bank Hamburg eG
Jörn Ehrke wird Mitglied des Vorstands (FOTO)
Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat Jörn Ehrke zum
01.10.2025 zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Die
Bank komplettiert mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den
Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und den stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden Christian Heins.
Ehrke ist bereits seit vielen Jahren für die Sparda-Bank Hamburg tätig und
bestens mit der Bank vertraut. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb ist der
50-jährige Familienvater seit Dezember 2024 als Generalbevollmächtigter für die
Bank tätig. Er übernimmt das Ressort Markt und verantwortet damit die
Marktbereiche Nord und Süd, das Private Banking sowie das Vertriebsmanagement.
"Jörn Ehrke ist durch seine langjährige Tätigkeit für die Sparda-Bank Hamburg
bestens mit dem Haus vertraut und kann auf einen breiten Erfahrungsschatz im
Vertrieb zurückblicken. Wir freuen uns, mit ihm eine erfahrene Persönlichkeit
für den Vorstand gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise und seinem Engagement
wird Jörn Ehrke das Kundengeschäft zukunftsorientiert weiterentwickeln und damit
den Wachstumskurs der Genossenschaftsbank nachhaltig ausbauen", sagt Ralph
Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.
Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG
Mit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden
sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die
mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.
Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale
Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und
Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder
vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft
spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige
Institutionen und Initiativen. 2024 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen
Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem
Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Sparda-Bank Hamburg eG
Axel Krohn
Telefon: 040 550055 1513
Mail: mailto:presse@sparda-bank-hamburg.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17908/6128824
OTS: Sparda-Bank Hamburg eG
