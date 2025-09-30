Leclanché enthüllt Halbjahresergebnis 2025!
Leclanché SA zeigt mit seinen Halbjahreszahlen 2025 ein Bild aus Wachstum und Herausforderungen: Umsatzplus von 39 %, aber hohe Verluste. CEO Blanc setzt auf Effizienz und Innovation für die Zukunft.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Leclanché SA hat am 30. September 2025 sein Halbjahresergebnis für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von 7,0 Millionen CHF, was einem Anstieg von 39 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete das Unternehmen einen EBITDA-Verlust von 26,4 Millionen CHF und einen Nettoverlust von 38,8 Millionen CHF, was die finanzielle Belastung und Abhängigkeit von externer Finanzierung verdeutlicht.
- Die Bilanzsumme stieg um 9,8 Millionen CHF, während das Eigenkapital von -43,8 Millionen CHF auf -48,2 Millionen CHF sank, was den anhaltenden finanziellen Druck zeigt.
- Die Personalkosten sanken um 7 %, was einem Abbau von 39 Vollzeitstellen entspricht, während die Materialkosten um 24 % stiegen.
- Leclanché konzentriert sich weiterhin auf bestehende Kundenprojekte und investiert in Forschung und Entwicklung, während neue Markterschließungen zurückgestellt wurden, bis die langfristige Finanzierung gesichert ist.
- CEO Pierre Blanc betont die Notwendigkeit, die Bilanz zu stärken und eine nachhaltigere Kostenstruktur zu schaffen, um Marktchancen zu nutzen, trotz der gestiegenen Nettoverluste.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei LECLANCHE ist am 30.09.2025.
Der Kurs von LECLANCHE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2038EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,81 % im
Minus.
-1,81 %
+12,74 %
-0,48 %
+0,48 %
+7,63 %
-68,05 %
-59,73 %
-90,44 %
