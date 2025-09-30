Sierra Madre gibt Vorbereitung der Silber- und Goldmine Nazareno auf die Produktion bekannt

Vancouver, British Columbia, 30. September 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Untertageentwicklung der Silber- und Goldmine Nazareno im Silber-Gold-Komplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen hat. Bis heute wurden über 700 Tonnen mineralisiertes Material aus Nazareno an die Aufbereitungsanlage in Guitarra geliefert. Dieses Material war nicht in der Mineralressourcenschätzung enthalten.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir sind begeistert, weniger als ein Jahr nach der Aufnahme der kommerziellen Produktion in unserer ersten Mine innerhalb des Komplexes ein drittes Bergbauzentrum in La Guitarra zu eröffnen. Wir gehen davon aus, dass Nazareno einen bedeutenden Beitrag zur Silber- und Goldproduktion leisten wird, während wir unsere vollständig finanzierten Pläne zur Erweiterung der Anlage vorantreiben, wodurch sich die Kapazität bis zum dritten Quartal 2027 gegenüber dem aktuellen Niveau von 500 t/Tag mehr als verdoppeln würde.“

Kartierung von Nazareno durch Sierra Madre

Entwicklungssprengungen in Nazareno, gefolgt von einer detaillierten Kartierung, haben ergeben, dass mehrere silber- und goldhaltige Gänge in diesem Gebiet zusammenlaufen und eine bis zu 8 Meter breite Zone bilden. Abbildung 1 unten zeigt eine nordwestliche Ansicht der Abbaustätten mit der neuen Kartierung von Sierra Madre. Der Zugangsstollen und die Sohle 150 sind durch 30 vertikale Meter voneinander getrennt.

Abbildung 1: Sektion Nazareno mit Blick nach Nordwesten: geologische Merkmale, kartiert anhand der Abbaustätten

Abgleich der Entwicklungsarbeiten mit dem Ressourcenmodell

Bei einem Abgleich des bei der Entwicklungssprengung gewonnenen Silber-Gold-Materials mit den umliegenden Ressourcenblöcken, die im Ressourcenmodell Nazareno 2023 enthalten sind, sind die Silbergehalte um 40 % und die Goldgehalte um 30 % höher, basierend auf einem Vergleich der an die Aufbereitungsanlage gelieferten Gehalte mit dem Ressourcenblockmodell 2023 für das umliegende Gebiet. Tabelle 1 unten zeigt die Ressourcenschätzung 2023 für Nazareno.

Tabelle 1: Nazareno-Mineralressourcenschätzung 2023, David G. Thomas P. Geo (Stichtag: 24. Oktober 2023)

Klasse Tonnen AgÄq (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) AgÄq Unzen Angedeutet 309.877 257,3 214,9 0,55 2.564.000 Vermutet 753.784 251,5 229,2 0,29 6.096.000

AgÄq berechnet mit einem Silber-Gold-Verhältnis von 77,27:1.

Einzelheiten zu den Ressourcen finden Sie in einer Pressemitteilung vom 15. Dezember 2023 (https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1702685145) und im NI 43-101 - La Guitarra Technical Report La Guitarra Mineral Resource Estimate auf der Website des Unternehmens, https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitar ... oder bei SEDAR+. Weitere Informationen zur Ressourcenschätzung sind in Anmerkung (1) unten enthalten.

Entwicklungsplan für Nazareno

Die Entwicklungsarbeiten auf der Sohle des Nazareno-Zugangsstollens umfassen Sprengungen an den Seiten der bestehenden Abbaubereiche über die gesamte Breite der mineralisierten Silber-Gold-Zone und anschließend den Vortrieb des Stollens in den Lagergang auf der Struktur in beide Richtungen. Dadurch wird festgestellt, ob der Langlochbau für diesen Bereich mit eng beieinander liegenden Gängen möglich ist.

Abbildung 2 unten zeigt eine Ansicht der langfristigen Entwicklungspläne für die Mine Nazareno in südöstlicher Richtung.

Abbildung 2: Langfristiger Entwicklungsplan für Nazareno

Um die Minenplanung und die Entwicklungsarbeiten weiter zu unterstützen, freut sich das Unternehmen, den Kauf eines neuen Ingertrol Sandy 50-Bohrgeräts bekannt zu geben. Diese Maschine kann 150 Meter mit NWL-Rohren und 47,6-mm-Kerndurchmesser sowie 250 Meter mit BWL-Rohren und 47,6-mm-Kerndurchmesser bohren. Die Anlage ist sehr mobil und kann sowohl unter Tage als auch über Tage eingesetzt werden. Für Bohrungen über Tage ist der Bau von Zufahrtsstraßen nicht erforderlich, da ihre Komponenten von Hand transportiert werden können, wie das Unternehmen bei Bohrungen auf seinem Projekt Tepic gezeigt hat.

Bohrungen sind für die Nazareno-Gänge und im zentralen Bereich der Mine Guitarra geplant. In beiden Gebieten gibt es eng beieinander liegende parallele Silber-Gold-Gänge, die bisher parallele Explorationsstollen erforderten. Mit dieser Bohranlage kann das Unternehmen die aktuellen Entwicklungskosten senken, indem es kurze Bohrungen von einem Stollen aus durchführt, anstatt kostspielige parallele Stollen oder Querschläge vorzutreiben.

SIERRA MADRE BEAUFTRAGT CAPITAL ANALYTICA MIT MARKETING- UND SOCIAL-MEDIA-DIENSTLEISTUNGEN

Das Unternehmen hat Triomphe Holdings Ltd., firmierend als Capital Analytica, einen unabhängigen Dienstleister, beauftragt, bestimmte Marketing- und Social-Media-Dienstleistungen für das Unternehmen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen zu erbringen. Capital Analytica mit Sitz in Nanaimo, British Columbia, ist auf Marketing, soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Im Rahmen eines Beratungsvertrags vom 29. September 2025 wird Capital Analytica für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Social-Media-Dienstleistungen, Kapitalmarktberatung und Berichterstattung über das soziale Engagement für eine Gebühr von 120.000 US-Dollar (in zwei Tranchen zahlbar) erbringen. Der Auftrag unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX-V.

Capital Analytica hat keine direkten oder indirekten Beteiligungen an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren und hat derzeit keine Absicht oder kein Recht, während der Laufzeit des Vertrags solche Beteiligungen zu erwerben, mit Ausnahme der möglichen Gewährung von Aktienoptionen in der Zukunft.

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung für La Guitarra im Jahr 2023:

TechSer Mining Consultants Ltd. („TechSer“) aus Vancouver, British Columbia, erstellte die Mineralressourcenschätzung, David Thomas, P.Geo. und QP Geology sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining. Folgend eine tabellarische Zusammenfassung der geschätzten Mineralressourcen von La Guitarra.

Die Definitionen des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum („CIM“) wurden für die Ressourcenschätzung herangezogen. Die Ressourcenmodelle für 2023 verwendeten nominale Cut-off-Gehalte, die auf Abbau- und Aufbereitungskosten von 50 US-Dollar für den Firstenbau mit Versatz (Cut and Fill Mining) und 38 US-Dollar pro Tonne für den Langlochabbau basieren. Eine gewinnbringende Nettogewinnung von 70 % (historische Anlagengewinnung plus Rückstellung für Verhüttungsabzüge, Raffinierungskosten und Konzentrattransport). Silberpreis von 22 US-Dollar und Goldpreis von 1700 US-Dollar sowie ein Gold-Silber-Verhältnis von 77,27:1. Die Analyseergebnisse wurden auf 825 g/t für Silber und 6,55 g/t für Gold begrenzt. Variabler Cut-off je nach Lagerstätte Nazareno und Coloso - Blockmodell 135 g/t AgÄq Cut-off-Gehalt (COG) und 1 m minimale wahre Mächtigkeit. Guitarra - Polygonal-Schätzungen 135 g/t AgÄq COG und eine horizontale Mindestbreite von 1 m Los Angeles – Blockmodell Langlochabbau 90 g/t AgÄq COG Mina De Agua – East District Polygonal-Schätzung 135 g/t AgÄq COG oder 90 g/t AgÄq COG und > 2 m horizontale Breite Für die Aufbereitungsrückstände (Tailings) wurde ein Gehalt von 30 g/t AgÄq COG verwendet. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, sind wirtschaftlich nicht rentabel. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch folgende Faktoren wesentlich beeinflusst werden: Metallpreise und Wechselkursannahmen; Änderungen der lokalen Interpretationen der Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung; Änderungen der Gehaltsbegrenzung, Dichte und Domänenzuweisungen; Änderungen der geotechnischen, bergbaulichen und metallurgischen Gewinnungsannahmen; Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von Umwelt- und anderen behördlichen Genehmigungen und Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der sozialen Betriebsgenehmigung.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

„Alexander Langer“

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Direktor

Tel.: 778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

