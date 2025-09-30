Klimaziele nicht infrage stellen

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Klimapolitiker Thomas Gebhart hat sich gegen Forderungen aus der Fraktion gestellt, die deutschen Klimaziele infrage zu stellen. "Das Aufweichen von Klimazielen würde kein einziges Problem lösen", sagte Gebhart der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb ist es gut, dass wir uns in der Koalition klar zu den Klimazielen bekennen." Gebhart ist Obmann der Union im Umwelt- und Klimaausschuss.

Zuvor hatte bereits Unionsfraktionsvize Andreas Jung die Forderung seines Fraktionskollegen Tilman Kuban (beide CDU) nach einer Aufweichung der Klimaziele zurückgewiesen. Die Union habe sich in Wahlprogramm und Koalitionsvertrag zur Klimaneutralität 2045 bekannt. Kuban hatte mit dem Argument der Gefährdung von Arbeitsplätzen dafür geworben, die Klimaziele in Deutschland und in der EU zu ändern. Es sei ausreichend, wenn Deutschland 2045 zu 80 Prozent klimaneutral sei.