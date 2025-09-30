Merck & Co - Aktie steigt rasant +4,33 % - 30.09.2025

Die Merck & Co Aktie konnte bisher um +4,33 % auf 69,95€ zulegen. Das sind +2,90 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Merck & Co in den letzten drei Monaten Verluste von -0,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um -1,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Merck & Co auf -29,83 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,68 % 1 Monat -6,74 % 3 Monate -0,37 % 1 Jahr -34,04 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,09 Mrd.EUR wert.

Während die deutschen Indizes heute zulegen, zeigen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.

Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen "Shutdown" recht gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Dienstag im frühen New Yorker Börsenhandel stabil bis leicht schwächer und hielten sich damit weiter knapp unter ihren …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.