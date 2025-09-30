JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (30. September 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,50 € , was einem Rückgang von -1,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer