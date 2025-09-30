    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/he

