JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (30. September 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte