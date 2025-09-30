Fehlverhalten bei VW
Mehr als 500 Entlassungen
- VW entlässt 500+ Beschäftigte wegen Fehlverhaltens.
- Unentschuldigtes Fehlen häufigster Kündigungsgrund.
- Maßnahmen nach Dieselaffäre: Abmahnungen und Kündigungen.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen. Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild".
Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen - allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben.
Interne Statistik-Infos über Abmahnungen und Kündigungen gehören zu den Maßnahmen, die bei VW als Folge aus der Dieselaffäre eingeführt wurden./bch/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 91,84 auf Tradegate (30. September 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,95 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,39 %/+62,03 % bedeutet.
