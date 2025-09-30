    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Trump, der government shutdown und bemerkenswerte Fake News!

    Der government shutdown schwächt die US-Wirtschaft weiter

    Der government shutdown ist nun extrem wahrscheinlich - und Trump spricht vor den aus aller Welt einberufenen US-Militärs vom "inneren Feind", der besiegt werden müsse. Das lässt nichts Gutes ahnen für die innenpolitische Entwicklung der USA! Der government shutdown schwächt die US-Wirtschaft weiter - wichtige Daten wie die US-Arbeitsmarktdaten dürften erst einmal nicht veröffentlicht werden. Dabei schürt nicht nur Trump Fake News - so etwa seine heute von ihm wiedergekäute, mathematisch völlig unsinnige Behauptung, dass die Medikamentenpreise in den USA mehr als 100% fallen würden. Öl unter Druck nach Fake News (laut OPEC+), Gold fällt zwischenzeitlich fast 80 Dollar, kann sich dann aber wieder erholen..

    Hinweise aus Video:

    1.KI-Trade aus Fugmann´s Trading Woche:
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    2. Government Shutdown: Trump droht mit Massenentlassungen

     

    Das Video "Trump, der government shutdown und bemerkenswerte Fake News!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
