Trump, der government shutdown und bemerkenswerte Fake News!

Der government shutdown ist nun extrem wahrscheinlich - und Trump spricht vor den aus aller Welt einberufenen US-Militärs vom "inneren Feind", der besiegt werden müsse. Das lässt nichts Gutes ahnen für die innenpolitische Entwicklung der USA! Der government shutdown schwächt die US-Wirtschaft weiter - wichtige Daten wie die US-Arbeitsmarktdaten dürften erst einmal nicht veröffentlicht werden. Dabei schürt nicht nur Trump Fake News - so etwa seine heute von ihm wiedergekäute, mathematisch völlig unsinnige Behauptung, dass die Medikamentenpreise in den USA mehr als 100% fallen würden. Öl unter Druck nach Fake News (laut OPEC+), Gold fällt zwischenzeitlich fast 80 Dollar, kann sich dann aber wieder erholen..

