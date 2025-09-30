Börsen Update USA - 30.09. - Dow Jones schwach -0,31 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:50) bei 46.179,43 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Merck & Co +4,92 %, Amgen +2,61 %, NVIDIA +2,24 %, Johnson & Johnson +1,65 %, IBM +1,12 %

Flop-Werte: American Express -3,83 %, Salesforce -3,12 %, Goldman Sachs Group -1,81 %, Amazon -1,72 %, Chevron Corporation -1,35 %

Der US Tech 100 steht bei 24.544,16 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Amgen +2,61 %, AstraZeneca +2,37 %, American Electric Power +2,36 %, NVIDIA +2,24 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,74 %

Flop-Werte: MercadoLibre -6,46 %, GLOBALFOUNDRIES -5,37 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,22 %, PayPal -4,00 %, Atlassian Registered (A) -3,80 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:51) bei 6.648,24 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Pfizer +5,23 %, Merck & Co +4,92 %, Danaher +4,82 %, IQVIA Holdings +4,04 %, Lamb Weston Holdings +4,01 %

Flop-Werte: Albemarle -8,76 %, Capital One Financial -6,54 %, KKR -6,44 %, MGM Resorts -6,23 %, Apollo Global Management -5,63 %