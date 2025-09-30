    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Pfizer - Aktie steigt rasant +5,23 % - 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Pfizer Aktie bisher um +5,23 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

    Pfizer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Pfizer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,23 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Pfizer in den letzten drei Monaten Verluste von -1,28 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pfizer -20,20 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    Pfizer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,66 %
    1 Monat -4,03 %
    3 Monate -1,28 %
    1 Jahr -21,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pfizer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Pfizer-Aktie, die durch Preisreduzierungen für Medikamente und die Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera beeinflusst wird. Während einige Nutzer die strategische Bedeutung der Übernahme betonen, bleibt die Aktie auf einem niedrigen Niveau, was Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Volatilität aufwirft. Die Marktstimmung ist gemischt, mit Skepsis gegenüber den finanziellen Risiken der Übernahme.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pfizer eingestellt.

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,44 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 30.09. - Dow Jones schwach -0,31 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Trump verspricht nach Pfizer-Deal weitere Abkommen mit Pharmafirmen


    Die US-Regierung hat am Dienstag einen Deal mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer für günstigere Medikamente verkündet. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen. Medikamente von …

    Pfizer Reaches Landmark Agreement with U.S. Government to Lower Drug Costs for American Patients


    Pfizer Inc. (NYSE: PFE) today announced a historic agreement with the Trump Administration that will ensure U.S. patients pay lower prices for their prescription medicines while strengthening America’s role as the global leader in biopharmaceutical …

    Pfizer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pfizer

    +5,54 %
    -0,61 %
    -4,40 %
    -1,64 %
    -21,79 %
    -54,64 %
    -25,27 %
    -17,32 %
    +536,31 %
    ISIN:US7170811035WKN:852009



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
