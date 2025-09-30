Pfizer - Aktie steigt rasant +5,23 % - 30.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Pfizer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,23 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Pfizer in den letzten drei Monaten Verluste von -1,28 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pfizer -20,20 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

Pfizer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat -4,03 % 3 Monate -1,28 % 1 Jahr -21,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pfizer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Pfizer-Aktie, die durch Preisreduzierungen für Medikamente und die Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera beeinflusst wird. Während einige Nutzer die strategische Bedeutung der Übernahme betonen, bleibt die Aktie auf einem niedrigen Niveau, was Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Volatilität aufwirft. Die Marktstimmung ist gemischt, mit Skepsis gegenüber den finanziellen Risiken der Übernahme.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pfizer eingestellt.

Informationen zur Pfizer Aktie

Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,44 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Regierung hat am Dienstag einen Deal mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer für günstigere Medikamente verkündet. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen. Medikamente von …

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) today announced a historic agreement with the Trump Administration that will ensure U.S. patients pay lower prices for their prescription medicines while strengthening America’s role as the global leader in biopharmaceutical …

Pfizer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.