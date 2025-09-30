LM PAY: Wachstumskurs im H1 2025 trotz ungeprüftem Bericht
LM PAY S.A. treibt mit innovativen Finanzlösungen das Wachstum in Polens Gesundheits- und Schönheitsbranche voran und stärkt seine Marktposition durch strategische Partnerschaften.
- LM PAY S.A. ist ein FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 betrug 15,36 Mio. PLN (ca. 3,62 Mio. EUR), was einer Steigerung von 37,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 28,8% auf 3,96 Mio. PLN (ca. 0,93 Mio. EUR).
- Die Anzahl der betreuten Kunden wuchs um 12% auf 22.900, und der Anteil wiederkehrender Kunden stieg von 30% auf 33%.
- Eine neue Finanzierungsvereinbarung mit einer Tochtergesellschaft der UniCredit stärkt die finanzielle Flexibilität und unterstützt das Wachstum des Unternehmens.
- LM PAY ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in Polen integriert und sorgt für sofortige Zahlungen an die Anbieter.
