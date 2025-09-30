Huawei FusionSolar richtet erfolgreich den Global Installer Summit aus

DONGGUAN, China, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Huawei FusionSolar veranstaltete den 4. und 5. Global Installer Summit in Dongguan. Über 1200 Partner und Installateure aus aller Welt beschäftigten sich intensiv mit den Markttrends im Bereich Photovoltaik und Energiespeichersysteme (ESS), Strategien für Installateure, Erfolgsgeschichten sowie Marketingstrategien und arbeiteten gemeinsam an der Gestaltung einer vielversprechenden Zukunft für dezentrale Energie.

Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Vorsitzender für globales Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen von Huawei Digital Power, hielt eine Begrüßungsrede auf dem Gipfeltreffen. Er betonte, dass „jeder Installateur der Werteschöpfer und Lieferant der letzten Meile ist". Er erklärte, dass das Ziel des Gipfels darin bestehe, die Positionierung und Strategien von Huawei Digital Power mit Installateuren weltweit zu teilen, die neuesten Technologien, Produkte und Lösungen vorzustellen und eine nahtlose Kommunikationsplattform zu schaffen. Durch die Zusammenführung branchenführender Praktiken aus aller Welt fördert die Veranstaltung das Unternehmenswachstum durch praktische Erfahrungen und gemeinsame Anstrengungen für eine bessere Zukunft.

Sun Xiaofeng, Vorsitzender des Bereichs Intelligente PV- und ESS-Marketing- und Vertriebsdienstleistungen bei Huawei Digital Power, hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Die Kultur und das Innovationssystem von Huawei". Er betonte, dass Huawei Digital Power weiterhin kundenorientiert arbeiten und sich für Digitalisierung, Intelligenz und Dekarbonisierung engagieren werde, um kontinuierliche Investitionen in Spitzentechnologien sicherzustellen. Huawei Digital Power werde die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern und Kunden fortsetzen und zukünftigen Unsicherheiten mit Offenheit begegnen, um eine bessere, grünere Zukunft zu gestalten.

Jack Tong, Vorsitzender des globalen Geschäftsbereichs für intelligente PV- und ESS-Lösungen für Privathaushalte und gewerbliche Kunden bei Huawei Digital Power, stellte die Installationsstrategien von Huawei FusionSolar vor. Er wies darauf hin, dass der Installateur und der EPC die Sicherheitswächter, Qualitätsgaranten und Wertschöpfer auf der letzten Meile bei der Transformation von Energieverbrauchern zu Energie-Prosumenten für Haushalte und Unternehmen sind. Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, Installateuren einen einfachen und effizienten Geschäftsablauf zu ermöglichen und mit Anwendern, Installateuren und Partnern für gemeinsamen Erfolg zusammenzuarbeiten.