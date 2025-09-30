Spotify Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025

Die Spotify Technology Aktie ist bisher um -5,43 % auf 586,90€ gefallen. Das sind -33,70 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Spotify dominiert den Audio-Streaming-Markt durch innovative Technologien und ein breites Angebot an Inhalten, das es von seinen Wettbewerbern abhebt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Spotify Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,48 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Spotify Technology +41,33 % gewonnen.

Spotify Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,88 % 1 Monat +5,06 % 3 Monate -8,48 % 1 Jahr +83,18 %

Informationen zur Spotify Technology Aktie

Es gibt 208 Mio. Spotify Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,32 Mrd. wert.

Gründer-CEO Daniel Ek wechselt Anfang 2026 auf den Chairman-Posten. In der neuen Rolle wird er sich insbesondere der langfristigen Planung widmen, gab der Musikstreamingdienst heute bekannt. Die Funktion des CEO werden sich ab dem 1. Januar 2026 …

Today, Spotify (NYSE: SPOT) announced that Founder and Chief Executive Officer Daniel Ek will transition to the role of Executive Chairman effective January 1, 2026. The company also announced Gustav Söderström, co-President and Chief Product and …

Spotify Technology Aktie jetzt kaufen?

