    Spotify Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Spotify Technology Aktie, bisher, um -5,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Spotify Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Spotify Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    Spotify dominiert den Audio-Streaming-Markt durch innovative Technologien und ein breites Angebot an Inhalten, das es von seinen Wettbewerbern abhebt.

    Spotify Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Die Spotify Technology Aktie ist bisher um -5,43 % auf 586,90 gefallen. Das sind -33,70  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Spotify Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,48 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Spotify Technology +41,33 % gewonnen.

    Spotify Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,88 %
    1 Monat +5,06 %
    3 Monate -8,48 %
    1 Jahr +83,18 %

    Informationen zur Spotify Technology Aktie

    Es gibt 208 Mio. Spotify Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,32 Mrd. wert.

    SPOTIFY: Positionswechsel an der Spitze.


    Gründer-CEO Daniel Ek wechselt Anfang 2026 auf den Chairman-Posten. In der neuen Rolle wird er sich insbesondere der langfristigen Planung widmen, gab der Musikstreamingdienst heute bekannt. Die Funktion des CEO werden sich ab dem 1. Januar 2026 …

    US-Marktupdate: Coreweave und Spotify im Fokus


    An der Wall Street konnte der marktbreite S&P 500 zum Wochenstart nach einem impulslosen Handel um 0,26 Prozent auf 6.621 Punkte zulegen. Es gab 306 Gewinner und 194 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen vier Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX legte um 0,83 Punkte auf 16,12 Zähler zu. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Energiewerte (-1,84%) aufgrund eines schwächelnden Ölpreises Federn ...

    Daniel Ek to Become Executive Chairman, Alex Norström and Gustav Söderström to Become Co-CEOs in January 2026


    Today, Spotify (NYSE: SPOT) announced that Founder and Chief Executive Officer Daniel Ek will transition to the role of Executive Chairman effective January 1, 2026. The company also announced Gustav Söderström, co-President and Chief Product and …

    Spotify Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Spotify Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Spotify Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Spotify Technology

    -5,43 %
    -2,88 %
    +5,06 %
    -8,48 %
    +83,18 %
    +589,58 %
    +196,40 %
    +380,36 %
    ISIN:LU1778762911WKN:A2JEGN



