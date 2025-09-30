    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Deutlicher Kurssprung bei der Eli Lilly Aktie - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Eli Lilly Aktie, bisher, um +4,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

    Eli Lilly Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eli Lilly Aktie. Mit einer Performance von +4,55 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eli Lilly in den letzten drei Monaten Verluste von -6,76 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -3,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,31 % verloren.

    Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,10 %
    1 Monat -0,50 %
    3 Monate -6,76 %
    1 Jahr -21,67 %

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 896 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 577,77 Mrd. wert.

    Big-Tech investieren Billionen in KI: Das bedeutet riesige Chancen für Anleger!


    Technologieriesen investieren Billionen in KI und bauen Rechenzentren aus. Analysten sehen Chancen, aber auch wachsenden Druck auf Cashflows und Renditen.

    Novo Nordisk droht der perfekte Sturm – Crash-Gefahr für die Aktie!


    Novo Nordisk wankt: Morgan Stanley warnt vor einem Alzheimer-Flop und US-Präsident Trump hat mit Strafzöllen gedroht. Trotz neuer Hoffnungen bei Hämophilie braut sich für Anleger ein perfekter Sturm zusammen.

    Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    +4,42 %
    -3,10 %
    -0,50 %
    -6,76 %
    -21,67 %
    +84,56 %
    +398,23 %
    +759,53 %
    +4.133,99 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560



