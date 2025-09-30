Capital One Financial - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -6,28 % - 30.09.2025

Mit einer Performance von -6,28 % musste die Capital One Financial Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Capital One Financial ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Kreditkarten, Bankgeschäfte und Autokredite spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kreditkartenanbieter in den USA und ein bedeutender Akteur im digitalen Banking. Hauptkonkurrenten sind JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo. Capital One besticht durch innovative Technologien und personalisierte Kreditkartenangebote.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Capital One Financial in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,26 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Capital One Financial Aktie damit um -1,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Capital One Financial auf +9,83 %.

Capital One Financial Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,55 % 1 Monat -3,06 % 3 Monate +3,26 % 1 Jahr +41,79 %

Informationen zur Capital One Financial Aktie

Es gibt 640 Mio. Capital One Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,83 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Capital One Financial Aktie jetzt kaufen?

Ob die Capital One Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Capital One Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.