    Paycom Software Aktie mit Kursrutsch - -4,78 % - 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Paycom Software Aktie bisher Verluste von -4,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paycom Software Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Paycom Software ist ein führender Anbieter von cloudbasierten HR-Lösungen, die Gehaltsabrechnung, Talentmanagement und mehr umfassen. Es konkurriert mit ADP und Workday und hebt sich durch eine integrierte, benutzerfreundliche Plattform ab.

    Paycom Software Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Mit einer Performance von -4,78 % musste die Paycom Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Paycom Software mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,46 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paycom Software Aktie damit um -1,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,41 % verloren.

    Paycom Software Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,71 %
    1 Monat -5,32 %
    3 Monate -5,46 %
    1 Jahr +22,86 %

    Informationen zur Paycom Software Aktie

    Es gibt 56 Mio. Paycom Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,96 Mrd. wert.

    Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 schwach -0,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Paycom Software Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Paycom Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paycom Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paycom Software

    -5,30 %
    -1,71 %
    -5,32 %
    -5,46 %
    +22,86 %
    -45,95 %
    -28,56 %
    +478,35 %
    +1.481,95 %
    ISIN:US70432V1026WKN:A1XFVG





    RSS-Feed abonnieren

