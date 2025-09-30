Danaher Aktie auf Höhenflug - 30.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Danaher Aktie. Sie steigt um +5,06 % auf 166,66€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Danaher ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das innovative Lösungen in Life Sciences, Diagnostik und Umwelttechnologien bietet. Es konkurriert mit Unternehmen wie Thermo Fisher und Siemens Healthineers. Das Danaher Business System (DBS) ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal, das operative Exzellenz fördert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Danaher in den letzten drei Monaten Verluste von -6,55 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Danaher Aktie damit um -2,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,37 % verloren.

Danaher Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,09 % 1 Monat -9,74 % 3 Monate -6,55 % 1 Jahr -35,55 %

Informationen zur Danaher Aktie

Es gibt 716 Mio. Danaher Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,31 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Danaher Aktie jetzt kaufen?

Ob die Danaher Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Danaher Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.