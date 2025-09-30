    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEtsy AktievorwärtsNachrichten zu Etsy

    Besonders beachtet!

    Etsy Aktie kommt unter die Räder - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Etsy Aktie, bisher, um -11,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Etsy Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Etsy ist ein führender Online-Marktplatz für handgefertigte und Vintage-Produkte, der sich durch seine einzigartige Community und den Fokus auf Kreativität von Konkurrenten wie Amazon Handmade und eBay abhebt.

    Etsy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Etsy Aktie. Sie fällt um -11,36 % auf 56,19. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Etsy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,44 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Etsy Aktie damit um +20,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,50 % gewonnen.

    Etsy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,58 %
    1 Monat +39,28 %
    3 Monate +46,44 %
    1 Jahr +24,42 %

    Informationen zur Etsy Aktie

    Es gibt 99 Mio. Etsy Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. wert.

    Börsen-Boom durch KI: Diese Aktie glänzt!


    Open AI kündigt im AI-Commerce für ChatGPT den Direktkauf für Etsy und Shopify an. Die Etsy-Aktie machte nach der Bekanntgabe ein signifikantes Plus.

    Etsy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Etsy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Etsy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Etsy

    -11,30 %
    +20,58 %
    +39,28 %
    +46,44 %
    +24,42 %
    -39,45 %
    -39,12 %
    +410,37 %
    +101,98 %
    ISIN:US29786A1060WKN:A14P98



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



