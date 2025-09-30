DraftKings Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 30.09.2025

DraftKings nutzt seine technologische Expertise und strategische Partnerschaften, um sich in einem stark umkämpften Markt zu behaupten.

DraftKings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DraftKings Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -11,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DraftKings Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -2,40 % hinnehmen.