Besonders beachtet!
DraftKings Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 30.09.2025
Am 30.09.2025 ist die DraftKings Registered (A) Aktie, bisher, um -11,59 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DraftKings Registered (A) Aktie.
DraftKings nutzt seine technologische Expertise und strategische Partnerschaften, um sich in einem stark umkämpften Markt zu behaupten.
DraftKings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DraftKings Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -11,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DraftKings Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -2,40 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die DraftKings Registered (A) Aktie damit um -3,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,06 % gewonnen.
DraftKings Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,47 %
|1 Monat
|-11,64 %
|3 Monate
|-2,40 %
|1 Jahr
|+1,52 %
Informationen zur DraftKings Registered (A) Aktie
Es gibt 496 Mio. DraftKings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,83 Mrd. wert.
DraftKings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die DraftKings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DraftKings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.