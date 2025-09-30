Kuaishou hebt die digitale Stärkung von Frauen und Mädchen auf dem Global Education Forum in Peking hervor

PEKING, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Kuaishou Technology („Kuaishou" oder „das Unternehmen"), eine führende Content-Community und soziale Plattform, bekräftigte auf dem Internationalen Symposium zur Bildung von Mädchen und Frauen 2025, das an der Beijing Normal University stattfand, sein Engagement für eine inklusive Entwicklung. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Nationalen Kommission der Volksrepublik China für die UNESCO, der UNESCO und der Pädagogischen Universität Peking ausgerichtet wurde, brachte weibliche Führungskräfte aus aller Welt zusammen, um praktische Lösungen für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen weltweit zu erörtern.

Auf dem Forum stellte Song Tingting, Vice President von Kuaishou Technology und Vorsitzende der Kuaishou Public Welfare Foundation, die neuesten Bemühungen des Unternehmens vor, Frauen und Mädchen durch digitale Innovationen zu stärken. „Kurzvideo- und Livestreaming-Plattformen wie Kuaishou entwickeln sich zu leistungsstarken Instrumenten, die Frauen dabei unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen", erklärte Song. „Durch die Bereitstellung von Technologie ermöglichen wir es Frauen, Hindernisse zu überwinden und sich stärker an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu beteiligen."

Überwindung der digitalen Barriere für Frauen auf dem Land

Song wies auf die anhaltende digitale Kluft hin, mit der Frauen in unterversorgten Gebieten konfrontiert sind. „Viele Frauen in ländlichen Gemeinden haben nach wie vor keinen Zugang zu Informationen und Möglichkeiten", erklärte sie. „Unsere Aufgabe besteht darin, diese unsichtbaren Barrieren durch integrative Technologie zu überwinden."

Seit 2018 hat Kuaishou mehrere Initiativen ins Leben gerufen, darunter „Happy Rural Leaders" und die „She-Power"-Akademie, um Frauen in abgelegenen Regionen kostenlose Schulungen im Bereich digitale Kompetenzen anzubieten. Diese Programme haben Frauen dabei unterstützt, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, Unternehmen zu gründen und über die Plattform an Sichtbarkeit zu gewinnen.

Ein inspirierendes Beispiel ist die Kuaishou-Nutzerin Zhang Xiaosi aus Linyi, Shandong. Nachdem sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt war, um ihren kranken Vater zu pflegen, schloss sich Zhang dem Programm „Empowering for Happiness" von Kuaishou an. Sie erhielt eine kostenlose Schulung in den Bereichen Livestreaming und E-Commerce und begann, lokale landwirtschaftliche Produkte online zu verkaufen. Im Jahr 2024 stieg der Umsatz ihrer Kirschen um das 36-fache, mit einem Gewinn von über 80.000 Yuan (ca. 11.216 US-Dollar). Dank der erworbenen Fähigkeiten konnte sie auch älteren Dorfbewohnern dabei unterstützen, zusätzlich 700 Yuan (ca. 98 US-Dollar) pro Monat zu verdienen.