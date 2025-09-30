Devisen
Euro im späteren US-Handel wenig bewegt
- Euro stabil bei 1,1741 US-Dollar im Handel.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1741 Dollar fest.
- Dollar-Kurs leicht gesunken auf 0,8517 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur moderat bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1741 US-Dollar und lag damit aber deutlich über dem Niveau im frühen asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1741 (Montag: 1,1723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8530) Euro./ck/he
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief