    Euro im späteren US-Handel wenig bewegt

    • Euro stabil bei 1,1741 US-Dollar im Handel.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1741 Dollar fest.
    • Dollar-Kurs leicht gesunken auf 0,8517 Euro.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur moderat bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1741 US-Dollar und lag damit aber deutlich über dem Niveau im frühen asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1741 (Montag: 1,1723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8530) Euro./ck/he


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
