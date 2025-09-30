Halbjahresbericht 2025 vorgelegt

Der Gewinn für das erste Halbjahr 2025 beläuft sich auf Ebene Swiss GAAP FER (ungeprüft) auf TCHF 1'614 (Vorjahr TCHF 1'450), das Halbjahresergebnis vor Steuern auf TCHF 1'614 (Vorjahr TCHF 1'520), das Eigenkapital nach latenten Steuern auf TCHF 52'549 (per 31.12.2024 = TCHF 50'935), der in­nere Wert (NAV) pro Aktie/PS mit Nenn­wert von CHF 5.00 beläuft sich auf CHF 12.09 (per 31.12.2024 = CHF 11.74).

Pfäffikon SZ (IRW-Press/30.09.2025) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2025 wie angekündigt heute mittels Publikation auf der Webseite swiss-estates.ch fristgerecht vorgelegt. Dieser Halbjahresbericht ist, gemäss der anwendbaren Reglemente, ungeprüft und bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025.

Unberücksichtigt bleibt bei einem Halbjahresabschluss, gemäss stetiger und branchenüblicher Praxis der Swiss Estates AG, die Wertentwicklung der Liegenschaften. Ausser in Sondersituationen, wie zum Beispiel im Fall von unterjährigen bedeutenden Akquisitionen, werden die Verkehrswerte jeweils nur für den geprüften Jahresabschluss durch unabhängige Bewertungsexperten ermittelt.

Nachdem im vergangenen Jahr hohe Abschreibungen hingenommen werden mussten, ist Swiss Estates AG wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dieser Trend soll durch anstehende Akquisitionen noch im laufenden Jahr akzentuiert werden.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y) und auch an der Frankfurter Börse handelbar.

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

(Ende)

Aussender: Swiss Estates AG

Adresse: Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Udo Rössig

Tel.: +41 58 252 60 00

E-Mail: info@swiss-estates.ch

Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie)

Börsen: BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.