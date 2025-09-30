BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 2,65 Millionen Token übersteigt und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 11,6 Milliarden Dollar beträgt

BitMine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit der Erhöhung des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

BitMine besitzt nun mehr als 2 % des ETH-Token-Angebots und nähert sich damit dem Ziel „Alchemy of 5 %"

BitMine Crypto + Cash Holdings + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,651 Millionen ETH-Token, unbelastetes Bargeld von 436 Millionen US-Dollar und andere Kryptobestände

BitMine ist die 26. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern

LAS VEGAS, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass BitMine Kryptowährungen + Bargeld + „Moonshots" im Wert von insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar hält.

Mit Stand vom 28. September um 19:00 Uhr ET besteht der Kryptobestand des Unternehmens aus 2.650.900 ETH zu 4,141 $ pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), 157 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und unbelastete Barmittel in Höhe von 436 Millionen US-Dollar.

BitMine Krypto-Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc (MSTR), die 639.835 BTC im Wert von 71 Milliarden US-Dollar hält. BitMine bleibt das größte ETH-Treasury weltweit.

„In den letzten Monaten des Jahres 2025 bleiben die beiden Supercycle-Anlagethemen KI und Krypto. Und beide erfordern neutrale öffentliche Blockchains. Natürlich bleibt Ethereum aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit und 100-prozentigen Uptime die erste Wahl. Diese beiden starken Makrozyklen werden sich über Jahrzehnte bezahlt machen. Da der ETH-Preis ein Abschlag auf die Zukunft ist, verheißt dies Gutes für den Token und ist der Grund, warum der primäre Vermögenswert von BitMine ETH ist," sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Wie wir in unserer Botschaft des Präsidenten im August erwähnt haben, kommt das Power Law großen ETH-Inhabern zugute, daher verfolgen wir die 'Alchemie der 5 %' der ETH."