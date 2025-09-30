JEFFERIES stuft Nel ASA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nel von 3,00 auf 2,20 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar habe er eine gewisse Belebung der Geschäftsdynamik beobachtet, dennoch stehe Wasserstoff weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Unternehmen Nel, Ceres, Powercell und ITM Power. Projekte würden immer wieder verzögert und nach wie vor würden nur sehr wenige endgültige Investitionsentscheidungen getroffen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NEL ASA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 0,186EUR auf Tradegate (30. September 2025, 20:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Nel ASA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,20

Kursziel alt: 3,00

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,20 nkr , was eine Steigerung von +2,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer