Hochtief - Aktie steigt rasant +4,63 % - 30.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +4,63 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +31,03 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -4,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +68,29 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate +31,03 % 1 Jahr +95,87 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,72 Mrd.EUR wert.

Während die deutschen Indizes heute zulegen, zeigen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.