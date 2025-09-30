Internexa eröffnet PoP im Rechenzentrum von HostDime in Bogotá (Kolumbien)

Bogotá, CO / ACCESS Newswire / 30. September 2025 / HostDime, ein weltweit tätiges Unternehmen für Hyper-Edge-Rechenzentren, gab bekannt, dass InterNexa, einer der größten IP-Netzwerke- und Glasfaserbetreiber in Kolumbien, ein Mega-PoP in das TIER IV-zertifizierte Rechenzentrum von HostDime in Bogotá , Codename Nebula, eröffnet hat.

Zugehöriges Bild

InterNexa betreibt in ganz Kolumbien ein über 32.000 km langes Glasfasernetz und mit seinem nun ans Netz angeschlossenen Backbone hat sich Nebula als erstklassiger Knotenpunkt für die Interkonnektivität etabliert. Die Einrichtung bietet Glasfaserbetreibern, Cloud-Anbietern, Content Providern, KI-Workloads, ISPs, OTTs, Peering Exchanges und Unternehmen mit extrem geringer Latenz und hoher Kapazität Zugang zum kolumbianischen Markt. Damit ist Nebula eins der am besten vernetzten Rechenzentren im Land. Kunden in Nebula können nun nahtlos das Netzwerk von InterNexa nutzen, während die Kunden von InterNexa Zugriff auf die Tier-IV-Infrastruktur der nächsten Generation von Nebula erhalten, um in Kolumbien zu expandieren.

Diese Zusammenarbeit verbindet auch das 70.000 Quadratmeter große, speziell entwickelte Tier IV-Hyper-Edge-Rechenzentrum von HostDime direkt mit dem Ökosystem von InterNexa, das aus 16 Einrichtungen besteht. Durch die Nutzung der redundanten Ringtopologie von InterNexa und der wichtigsten Peering-Punkte erhalten HostDime-Clients in Nebula einen Vorteil durch direkte Konnektivität mit dem InterNexa-Netzwerk, um so eine beschleunigte Bereitstellung von Inhalten und Workloads zu ermöglichen.

„Dass InterNexa online ist, ist ein wichtiger Meilenstein für HostDime Colombia und die digitale Infrastruktur Kolumbiens. Als wir Nebula aufbauten, war unsere Vision, eine digitale Infrastruktur der nächsten Generation zu schaffen, die Partnerschaften wie diese fördern würde – und ein Ökosystem aufzubauen, das allen Beteiligten zugutekommt, von Cloud- und Content-Providern bis hin zu KI-Inferencing-Workloads und Glasfaserbetreibern. Ich ermutige alle, Nebula kennenzulernen und aus erster Hand zu erleben, wie sich ein speziell entwickeltes Rechenzentrum der nächsten Generation anfühlt und aussieht. Sie werden begeistert sein.“ - Manny Vivar, Gründer und CEO von HostDime.