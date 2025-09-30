Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Merck & Co
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 1
Performance 1M: -6,74 %
Performance 1M: -6,74 %
Amgen
Tagesperformance: +3,58 %
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 2
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 3
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
American Express
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 4
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: +2,14 %
Performance 1M: +2,14 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +3,84 %
Performance 1M: +3,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte