Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
MercadoLibre
Tagesperformance: -7,21 %
Platz 1
Performance 1M: +0,90 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 2
Performance 1M: -7,31 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 3
Performance 1M: +60,19 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 4
Performance 1M: +10,55 %
Amgen
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 5
Performance 1M: -5,23 %
PayPal
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 6
Performance 1M: -0,58 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 7
Performance 1M: +6,92 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 8
Performance 1M: -7,33 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 9
Performance 1M: -1,51 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 10
Performance 1M: +10,86 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 11
Performance 1M: +5,78 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 12
Performance 1M: -1,38 %
Intel
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 13
Performance 1M: +39,16 %
American Electric Power
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 14
Performance 1M: -1,58 %
Adobe
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 15
Performance 1M: +0,38 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 16
Performance 1M: +3,84 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 17
Performance 1M: -1,98 %
Intuit
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 18
Performance 1M: +3,68 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 19
Performance 1M: +8,07 %
Exelon
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 20
Performance 1M: +0,47 %
