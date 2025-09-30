Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: -7,46 %
Platz 1
Performance 1M: +2,89 %
Pfizer
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 2
Performance 1M: -4,03 %
Merck & Co
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 3
Performance 1M: -6,74 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 4
Performance 1M: -8,61 %
Danaher
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 5
Performance 1M: -10,50 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 6
Performance 1M: -10,34 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 7
Performance 1M: -4,91 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 8
Performance 1M: -1,22 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 9
Performance 1M: -5,59 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 10
Performance 1M: +9,18 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 11
Performance 1M: -4,35 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 12
Performance 1M: -6,92 %
Global Payments
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 13
Performance 1M: -3,35 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 14
Performance 1M: -16,26 %
KKR
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 15
Performance 1M: -3,88 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 16
Performance 1M: -2,06 %
Block (A)
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 17
Performance 1M: -5,15 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 18
Performance 1M: -2,62 %
Interpublic Group of Companies
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 19
Performance 1M: +0,53 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 20
Performance 1M: +0,96 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 21
Performance 1M: +0,58 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 22
Performance 1M: +31,36 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 23
Performance 1M: -7,01 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 24
Performance 1M: +5,32 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 25
Performance 1M: +60,19 %
PayPal
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 26
Performance 1M: -0,58 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 27
Performance 1M: +2,23 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 28
Performance 1M: -4,83 %
Amgen
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 29
Performance 1M: -5,23 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 30
Performance 1M: +3,95 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 31
Performance 1M: -4,51 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 32
Performance 1M: -2,23 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 33
Performance 1M: -4,54 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 34
Performance 1M: -3,48 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 35
Performance 1M: +6,92 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 36
Performance 1M: +5,53 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 37
Performance 1M: -1,51 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 38
Performance 1M: +10,86 %
Blackstone
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 39
Performance 1M: +2,47 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 40
Performance 1M: -12,04 %
