REPLOID Group AG: Halbjahresbericht 2025 jetzt enthüllt!
Die REPLOID Group AG zeigt mit ihrem Halbjahresbericht 2025 beeindruckende Fortschritte und strategische Erfolge, die das Unternehmen auf Wachstumskurs halten.
- REPLOID Group AG hat ihren Halbjahresbericht für 2025 veröffentlicht, mit Umsatzerlösen von EUR 10,3 Millionen und einem Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,4 Millionen.
- Die Eigenkapitalquote stieg zum Halbjahresstichtag auf 57% durch die erfolgreiche Wandlung von Wandeldarlehen.
- Die Umsatzprognose für 2025 liegt bei EUR 40,7 Millionen und das EBIT-Ziel bei 8,7 Millionen Euro, unterstützt durch vielversprechende ReFarmUnit-Projekte in der finalen Verhandlungsphase.
- Strategische Partnerschaften, industrielle Skalierung der ReFarmUnits und fortschreitende Internationalisierung sollen das Wachstum beschleunigen.
- Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist auf der Website der REPLOID Group AG verfügbar.
- REPLOID Group AG ist an der Wiener Börse (Direct Market Plus) notiert, mit der ISIN AT0000A3HRX5.
