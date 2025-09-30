1 0 Kommentare REPLOID Group AG: Halbjahresbericht 2025 jetzt enthüllt!

Die REPLOID Group AG zeigt mit ihrem Halbjahresbericht 2025 beeindruckende Fortschritte und strategische Erfolge, die das Unternehmen auf Wachstumskurs halten.

REPLOID Group AG hat ihren Halbjahresbericht für 2025 veröffentlicht, mit Umsatzerlösen von EUR 10,3 Millionen und einem Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,4 Millionen.

Die Eigenkapitalquote stieg zum Halbjahresstichtag auf 57% durch die erfolgreiche Wandlung von Wandeldarlehen.

Die Umsatzprognose für 2025 liegt bei EUR 40,7 Millionen und das EBIT-Ziel bei 8,7 Millionen Euro, unterstützt durch vielversprechende ReFarmUnit-Projekte in der finalen Verhandlungsphase.

Strategische Partnerschaften, industrielle Skalierung der ReFarmUnits und fortschreitende Internationalisierung sollen das Wachstum beschleunigen.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist auf der Website der REPLOID Group AG verfügbar.

REPLOID Group AG ist an der Wiener Börse (Direct Market Plus) notiert, mit der ISIN AT0000A3HRX5.





