RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle vor dem Analystentag des Software-Herstellers am 16. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Im Fokus dürften die Margen sowie die langfristigen Ziele stehen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 281,2USD auf NYSE (30. September 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.





